Expresentadora de ‘Lo sé todo’ perdió 800 millones en criptomonedas: fue terrible

Alejandra Serje fue presentadora de Lo sé todo, durante más de dos años, donde compartió set al lado de Elianis Garrido y Ariel Osorio, conocido como el ‘Gordo Ariel’.

Luego de salir del programa, la también modelo se dedicó a otros de sus proyectos, entre ellos, ser imagen de múltiples marcas, a su faceta como empresaria y, además, al negocio de las criptomonedas.

¿Qué le pasó a Alejandra Serje y por qué perdió 800 millones de pesos?

Recientemente, la presentadora le concedió una entrevista a Eva Rey Botana, la reconocida presentadora española de Desnúdate con Eva Rey, a quien le contó varios detalles de su vida, entre ellos, unas dolorosas pérdidas familiares y económicas que por poco la dejan en la quiebra.

Aunque Alejandra reveló sentirse feliz en la actualidad, también confesó que el proceso no ha sido nada fácil. “Soy feliz, me ha costado y he luchado. Si me ven feliz, déjenme que me lo merezco”, se escucha en un aparte de la entrevista.

De igual manera, confesó que en los últimos años enfrentó varias situaciones complicadas. “Me pasaron muchas cosas muy seguidas; tuve una pérdida gigante, que fue la de mi abuela, después mi padrastro, después perdí mis ahorros”, contó.

El año pasado, Alejandra se separó de su esposo Andrés Poveda, el padre de su hija menor. Aunque no brindó muchos detalles, con la mencionada entrevista dio a entender que, en cierta parte, la pérdida financiera que vivió tuvo mucho que ver pues fue precisamente él quien le habló del supuesto éxito de las criptomonedas. “Tuve una pérdida financiera gigante porque creí en una criptomoneda colombiana y eso fue terrible, perdí muchos años de ahorro, de trabajo y, adicional a eso, eso se llevó mi hogar, mi familia, absolutamente todo. perdí 800 millones de pesos”, contó.

Alejandra se sentía tranquila en ese momento porque su pareja fue quien la convenció de hacer parte de ese proyecto que, aunque les prometía muchas ganancias, terminó acabando con todos sus ahorros y, de paso, su familia. “Andrés hablaba con confianza de esa criptomoneda y a todo el mundo le daba confianza, le dijo muchas personas, yo se lo dije a mi familia. Mi familia se vio afectada y yo me comprometí a responderles”, relató.

¿Alejandra Serje es novia de Juan Cebolla?

Luego de su separación de Andrés Poveda, se comenzó a rumorar que Alejandra Serje y Juan Cebolla, del Circo de los Hermanos Gasca, estaría sosteniendo una relación sentimental. En varias oportunidades han sido captados juntos, pero hasta el momento no ha habido una foto oficial de los dos.