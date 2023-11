Miguel Varoni iba a actuar en ‘Friends’, pero perdió el papel por esta razón

Miguel Varoni es ampliamente reconocido por su protagónico en Pedro el escamoso, una telenovela de Caracol Televisión con gran éxito internacional. Por supuesto, Estados Unidos fue uno de los países en donde brilló esta historia, al punto que los productores de la serie norteamericana Friends se interesaron en el actor colombo argentino.

El hijo de la actriz colombiana Teresa Gutiérrez recibió esta noticia con gran entusiasmo, teniendo en cuenta que esta podría ser su oportunidad para brillar en ese país y dar el salto a Hollywood. No obstante, los planes se derrumbaron por una inesperada razón.

Miguel Varoni como Pedro Coral en 'Pedro el escamoso' Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Por qué Miguel Varoni no apareció en ‘Friends’?

El encargado de revelar esta información fue Gustavo Bolívar, creador de series televisivas como Sin tetas no hay paraíso y El Capo.

De acuerdo con el también político, el protagonista de Pedro el escamoso perdió la oportunidad de aparecer en uno de los capítulos por no saber hablar inglés.

“Esa novela llega a Estados Unidos, al mundo hispano, pero se vuelve tan famosa que un día llaman a Miguel Varoni a grabar un capítulo de Friends; esto es una cosa que yo no he contado, él seguramente lo hará en algún momento. Y el hombre feliz porque era la serie más famosa en los Estados Unidos en ese momento, pero cuando fue a hablar con los productores le preguntaron si sabía hablar inglés, él dijo que no (…) (le dijeron) ‘Lo sentimos mucho, el siguiente’ (le dijeron)”, explicó Bolívar en una entrevista con Juanpis González, personaje creado por el comediante Alejandro Riaño.

Miguel Varoni no perdió el impulso hacia el estrellato

A pesar de la decepción que se habrá llevado el actor en aquel momento, esto no fue excusa para estancar su carrera. Por el contrario, luego de eso su nombre brilló en el territorio norteamericano gracias a otras producciones, como My Name Is Earl, Corazón valiente, Marido en alquiler, Dueños del paraíso y El señor de los cielos.

Además, fue director de escena durante tres temporadas de La señora Acero, así como de La suerte de Loli y Malverde: el santo patrón. De igual manera, ha sido productor ejecutivo de tres series de Telemundo Global Studios: Jugar con fuego, Betty en Nueva York y 100 días para enamorarnos.

En la actualidad, Miguel Varoni se encuentra grabando una nueva entrega de Pedro el escamoso que, según lo que se conoce, llegará a las pantallas en 2024.