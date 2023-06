Melissa Martínez se refirió a Matías Mier: “perdió a alguien que lo adoraba”

La separación de Melissa Martínez y Matías Mier ha sido una de las más comentadas en el mundo de la farándula en Colombia. Después de cinco años de relación, la pareja decidió ponerle punto final a su historia de amor, porque el futbolista uruguayo le habría sido infiel a la presentadora con Valentina Rendón.

Melissa Martínez, Matías Muer y Valentina Rendón. Fotografía por: Instagram

Los primeros meses los dos guardaron silencio. Melissa habló por primera vez en una entrevista con su colega Eva Rey. “Esperé una disculpa. Durante mucho tiempo consideré que era necesaria. Hay una disculpa pública que no corresponde con la disculpa real de una persona que compartió contigo cinco años. Entonces siento que esa parte de haberme dicho ‘Meli, sentémonos y hablemos con calidad de lo que realmente está pasando’, eso no pasó. Mi acto más valiente de los últimos años, pues este ha sido un año complejo y retador, ha sido perdonar sin escuchar esa petición y es valioso”, dijo.

Por su parte, el futbolista emitió un comunicado que luego borró, asegurando que le había faltado al respeto. “Admito haber tomado decisiones equivocadas, y haberle causado dolor a una mujer excepcional, que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor. Razón por la que le pido perdón principalmente a ella y a todo aquel, sin ser mi intención, que haya sido afectado por mi actuar”.

Melissa Martínez habló sobre su vida sentimental

Aunque Melissa ha sido un poco reservada con su vida sentimental, recientemente la periodista le brindó una entrevista a su amiga y colega Ana Karina Soto, quien le preguntó: “solita, en la intimidad de tu hogar, ¿cómo ha estado Melissa Martínez?

Sobre eso, la periodista deportiva dijo: “todo es un proceso. No importa cómo se vea desde afuera, importa siempre cómo se ve realmente desde adentro, cuál es el proceso que tienes que atravesar para poder convertirte en una mujer que pueda mirar con el retrovisor y sentirse tranquila en la vida que ha elegido”.

Enseguida, la presentadora reveló que ha estado tranquila durante todo este proceso de la separación. “A mí muchas mujeres me dicen ‘Meli, te veo bien’. La situación sentimental corresponde a un porcentaje, capaz el más importante porque es tu familia, pero no es lo único. Hay muchas más cosas y factores en la vida para seguir levantándose a hacer las cosas”.

Aunque no lo mencionó de manera directa, Melissa se refirió a Matías Mier, quien ahora presume su noviazgo con Valentina Rendón, una joven periodista a quien conoció cuando estuvo en Independiente Santa Fe. “Cuando uno pone sobre la balanza dice. ¿Qué voy perdiendo? Una persona que tenía al lado que no me estaba valorando lo suficiente; pero, ¿qué perdió la persona? esa persona perdió a alguien que lo adoraba”, dijo.

¿Cómo está Melissa Martínez?

Otra de las preguntas que le hizo Ana Karina Soto en Buen Día Colombia a Melissa, fue: “¿te arrepientes de algo?”, a lo que ella respondió: “no porque son esas cosas las que te permiten entender el sentido de la vida, no solo negativas, si son positivas, mucho más”.

Finalmente, le preguntó: “¿Te sientes feliz, realizada?”. “Siento que lo de la maternidad será una responsabilidad mayor. Me gustaría tener la posibilidad de sonreírle a un hombre nuevamente de manera genuina”, concluyó.