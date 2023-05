Matías Mier respondió a críticas por su novia Valentina Rendón: “no soy el papá”

Luego de hacerse pública la separación de Melissa Martínez y Matías Mier, el futbolista uruguayo había preferido guardar silencio. La única declaración que había dado fue a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales donde afirmaba que había irrespetado a la presentadora de ESPN.

Melissa Martínez y Matías Mier. Fotografía por: Instagram

Desde entonces, no se había vuelto a pronunciar al respecto. Por su parte, la periodista deportiva tampoco lo había hecho, salvo en una entrevista que le realizó su colega Eva Rey. “Esperé una disculpa. Durante mucho tiempo consideré que era necesaria. Hay una disculpa pública que no corresponde con la disculpa real de una persona que compartió contigo cinco años. Entonces siento que esa parte de haberme dicho ‘Meli, sentémonos y hablemos con calidad de lo que realmente está pasando’, eso no pasó. Mi acto más valiente de los últimos años, pues este ha sido un año complejo y retador, ha sido perdonar sin escuchar esa petición y es valioso”, dijo.

¿Qué dijo Matías Mier sobre su novia Valentina Rendón?

En medio de la polémica por la separación de la presentadora y el futbolista, se conoció que Matías estaba sosteniendo una relación sentimental con Valentina Rendón, quien también es periodista.

Después de varios meses de especulaciones, se confirmó que, efectivamente, estaban juntos. El pasado 24 de mayo publicaron su primera foto oficial como novios, generando múltiples comentarios por parte de los internautas.

Ayer, el futbolista realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram y allí brindó algunos detalles de su nueva relación que ha recibido muchas críticas, pues el jugador es mayor que la periodista. “Pareces el papá de Valentina”, le escribieron, a lo que él respondió entre risas: “no soy el papá, soy el papacito”.

Luego, un usuario le contestó: “no vas a publicar nada porque todo va a ser referente a lo que no quieres que te digan”. Sobre eso, contestó: “qué poca creatividad, pero bueno, aquí tienes la respuesta, a mí me pueden decir lo que quieran, pero yo respondo lo que yo encuentro correcto para responder en algo de redes sociales”.

¿Matías Mier se refirió a Melissa Martínez?

Algunos de sus seguidores aprovecharon para preguntarle de manera directa e indirecta sobre lo que ocurrió con su exesposa Melissa Martínez. “por eso fue que ‘abrieron’, por prepotente”. Con un tono irónico, contestó: “¿de dónde me abrieron y prepotente de qué?”.

Otra de las preguntas que le hicieron fue: “¿qué fue lo más duro por lo que pasaste?”. El futbolista afirmó que fueron las críticas. “toda la gente que se vino encima, pero no pasa nada. El guardar silencio me hizo un hombre o una persona más inteligente, más fuerte y más madura y acá estoy, de pie, como tiene que ser”.