Jessi Uribe le compuso canción a Paola Jara el día que la conoció ¿Cuál es?

Jessi Uribe y Paola Jara conforman una de las parejas más famosas y controvertidas de la música en Colombia. Su historia de amor estuvo rodeada de críticas, sobre todo, porque al principio una relación entre ambos era prohibida por las circunstancias.

Muestra de lo anterior fue la canción que el bumangués le compuso a la antioqueña el día que la conoció.

¿Cuál fue la canción que Jessi Uribe le escribió a Paola Jara?

En varias entrevistas, el antiguo jurado de Yo me llamo ha dicho que Prohibido enamorarse, una de sus más conocidas canciones, la escribió el día que conoció a quien tiempo después se convirtió en su esposa.

“En Radiola fue la primera vez que le coqueteé a Pao. Estábamos en una entrevista y nos metieron por allá atrás, y le dije que estaba muy bonita, y ella decía como “¡ash!”. Ese fue el día que yo escribí ‘Prohibido enamorarse’ (...) No teníamos nada, pero me parecía muy bonita”, comentó Jessi Uribe durante una charla con Radiola TV; mientras que en conversación con Amazon Music aseguró que este tema marca el inicio de su relación con Paola Jara, por eso no duda en dedicársela cada que puede.

Letra de ‘Prohibido enamorarse’, la canción que Jessi Uribe le escribió a Paola Jara

He decidido alejarme por temor a enamorarme

¿Por qué tuve que verte y conocerte?, fue pecado

Mi corazón late fuerte cuando te tengo a mi lado

Confieso que te he buscado mil defectos para bloquearlo

Pero me pasa algo raro, que más me sigues gustando

Que esta prohibido enamorarse

Que afectaría la tranquilidad

Me lo dijiste tu aquel día y una duda ocasionaste

Quiere decir que si te gusto y que la llama está encendida

Dame un regalo de tu boca ya que no puedo besarte

Dime si en otra vida me amarías y ya no vuelvo a molestarte

Pueden pasar dos cosas: que me digas que si y me vuelva un loco por buscarte

O me digas que no y me dedique a olvidarte

La historia de amor entre Jessi Uribe y Paola Jara

Los cantantes se conocieron en 2017 y luego grabaron Como si nada, su primera colaboración musical. Desde entonces, entre ellos nació una compatibilidad que los llevó a compartir escenarios, giras y otros proyectos musicales.

La cercana amistad que ambos cultivaron estuvo rodeada de críticas, teniendo en cuenta que el bumangués estaba casado con la madre de sus cuatro hijos, de quien se separó en agosto de 2019.

Meses después, en enero de 2020, Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron su noviazgo con una foto en Instagram. Fue hasta mayo de 2022 que la pareja se juró amor eterno en el altar y, desde entonces, se han dedicado a disfrutar su etapa como esposos.