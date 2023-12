Paola Jara reveló si gana más que Jessi Uribe. Esto contó de su salario

En septiembre de este año, Paola Jara lanzó un nuevo trabajo discográfico. El compilado de canciones, que lleva como nombre Pa’ olvidar, enamoró a sus fieles seguidores, quienes siempre están a la espera de ver cuál será el siguiente movimiento en la carrera profesional de la nacida en Apartadó (Antioquia).

En medio de las presentaciones para promocionar su más reciente álbum, ha concedido entrevistas a diferentes medios de comunicación para hablar sobre la creación de sus nuevos temas y de la forma en que lleva su vida personal mientras desarrolla esta nueva etapa musical.

Paola Jara se confesó sobre el dinero de su esposo

En una reciente conversación de Desnúdate con Eva, formato de YouTube de la periodista Eva Rey, respondió una particular pregunta acerca de su salario. En la charla con la presentadora española, le preguntó a la intérprete de Como si nada si ganaba más o menos que Jessi Uribe, su pareja.

Entre risas, la antioqueña respondió que es algo de lo que no está pendiente. “No le he hecho cuentas. No tengo ni idea. Yo creo que él porque está haciendo muchas giras internacionales, entonces pues está ganando más en dólares, pero no me puedo quejar”, respondió entre risas.

¿Cuánto gana Jessi Uribe?

Hace semanas que el cantante de música popular confesó, en una entrevista con La Kalle, que ganaba una millonaria cifra por cada presentación y que, de hecho, era de los artistas de su género que más barato cobraba.

Aunque no habló de cifras exactas, sí habló de un aproximado de más de 100 millones de pesos por concierto.

¿Cómo manejan la distancia Paola Jara y Jessi Uribe?

En medio de la conversación, además, habló de la forma en que trata de llevar su relación, pues, tanto ella como su esposo tienen compromisos laborales que impiden que estén juntos todo el tiempo.

“Tratamos como sea de coincidir (…) Si yo estoy un poco desocupada trato de acomodarme a su agenda, viajo y lo acompaño, o viceversa. Pero tratamos de no pasar tanto tiempo sin vernos”, confesó.