Hija de Jessi Uribe sorprendió al hablar de Paola Jara: “No soy quién”

La historia de amor entre Paola Jara y Jessi Uribe es una de las más comentadas y polémicas del mundo de la farándula colombiana. Los cantantes de música popular se conocieron en el año 2017, cuando grabaron juntos el tema Como si nada. Desde entonces, se generó una química especial entre ellos, que los llevó a compartir escenarios, giras y proyectos musicales.

Sin embargo, este acercamiento no fue bien visto por muchos, ya que en ese momento el bumangués estaba casado con la madre de sus cuatro hijos. Los rumores de infidelidad y de una supuesta relación clandestina entre ambos se hicieron cada vez más fuertes, hasta que en el 2019 el artista confirmó la separación de su esposa y su noviazgo con la antioqueña.

Pola Jara y Jessi Uribe se casaron en mayo de 2022 Fotografía por: Instagram: Paola Jara

¿Qué piensa Luna, hija de Jessi Uribe, sobre Paola Jara?

Luna es la hija mayor del intérprete de Dulce pecado. Tiene 14 años y es la única que maneja sus propias redes sociales, por eso hay quienes aprovechan el acceso a estas plataformas para resolver algunas dudas.

Por ejemplo, recientemente le preguntaron a través de Instagram si acepta a la esposa de su padre, a lo que respondió con un sorpresivo comentario: “¡Claro que sí!, aparte yo no soy quien para aceptar o no ese tipo de decisiones”.

Estas declaraciones van de la mano con otras que la hija de Jessi Uribe entregó sobre Paola Jara, como cuando aclaró que tienen una buena relación, “como con todos”.

De ese modo, la hija del artista bumangués no le dio gusto a los detractores y les contestó “a la altura”, según opinaron aquellos que se encargaron de defenderla. “¿Por qué no le pides a Jessi que hagan un hogar feliz como lo eran antes?”, le escribieron a Luna Isabel Uribe, tras lo cual aseguró: “Porque ahora no tengo un hogar feliz sino dos”.

Hija de Jessi Uribe ya había sido noticia

Esta no es la primera vez en la cual la mayor de los hermanos Uribe se vuelve tema de conversación por una situación similar, pues hace un par de semanas volvió a sorprender cuando contestó a la pregunta de si amaba a su padre, pues contestó: “no, lo adoro”.

Y aunque bastante controversia generó esta respuesta, miles de seguidores de Jessi Uribe recordaron que su primogénita siempre ha demostrado el gran cariño que siente por él y muestra de ello son las constantes sorpresas que Luna suele darle en fechas especiales, como sus cumpleaños, Navidad o Día del Padre.