Emmanuel Restrepo, Carmelo en ‘Rigo’, fue novio de otra famosa actriz

En la actualidad, Emmanuel Restrepo goza de gran reconocimiento por su papel de Carmelo en Rigo, telenovela que cuenta los inicios del ciclista Rigoberto Urán. Su personaje en esta producción, a pesar de ser el ‘villano’ de la historia, se ha ganado el corazón de los televidentes con sus ocurrencias.

Es por esto que, para miles de televidentes, la vida privada del actor se ha convertido en un tema de interés. Incluso, hay quienes se han dedicado a indagar sobre su orientación sexual y su situación sentimental.

Emmanuel Restrepo también es famoso entre los televidentes colombianos por su protagónico en 'La primera vez', serie de Netflix que tendrá una segunda temporada en 2024 Fotografía por: RCN Televisión

¿Emmanuel Restrepo, de ‘Rigo’, es homosexual?

El antioqueño de 31 nunca ha tenido problema en hablar públicamente sobre su orientación sexual y admitir que se siente atraído por personas del mismo sexo. Sin embargo, hace un par de años llegó una joven a su vida que despertó en él sentimientos y sensaciones que nunca había sentido por una mujer.

Se trata de la actriz Camila Jurado, a quien llegó a considerar como su ‘amor platónico’ hasta que se conocieron en una fiesta. Así lo confesó en una entrevista que concedió al canal de Diva Rebeca en mayo pasado.

“Yo me sentía como un niño de colegio cayéndola a una niña, pero no era de colegio. Le dije ‘hola, muchas gracias por venir’ y ella como ‘ok, bueno’. Empezamos a bailar y obviamente había una tensión muy grande, yo estaba muy nervioso. El caso es que terminamos besándonos y ella me dijo: ‘¿Te puedo hacer una pregunta?, ¿te puedo dar un beso?’. Ya ahí no recuerdo si yo se lo di o ella me lo dio, nunca nos pudimos poner de acuerdo, todo se nubló para mí”, explicó Emmanuel Restrepo en aquella ocasión.

Te puede interesar: Kika Nieto se separó de Santi Maye ¿Por qué terminaron los influenciadores?

Finalmente, para su sorpresa y la de sus amigos, entre ambos actores surgió una relación amorosa que terminó tiempo después: “Todo el mundo se sorprendió mucho, pero esos concejos de mis amigos fueron increíbles porque, la verdad, me llevaron a tomar la decisión de estar con Cami”.

Cabe mencionar que Camila Jurado es una actriz con amplia trayectoria en la televisión colombiana, gracias a su participación en Los Billis, Distrito Salvaje, Pa’ quererte y otras producciones.

Emmanuel Restrepo y su experiencia en ‘Rigo’

Debido al éxito que ha tenido la producción, transmitida de lunes a viernes por el canal RCN, el también dramaturgo y fundador de la Compañía Nacional de las Artes ha mostrado gratitud hacia los televidentes.

“Este es un proyecto hermoso y apasionado. Es la historia del colombiano de a pie, que pedalea fuerte y duro por lo que quiere. Está hecho con mucho amor en todos los frentes, desde su protagonista real (Rigoberto Urán), que nos ha dado tantas alegrías, hasta cada personaje del elenco que construyó la historia de la ficción ¡Fue mucha gente para contar esta historia!”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Puedes leer también: Yeison Jiménez deberá ser operado por esta enfermedad: “Estoy agotado”

De igual manera, Emmanuel Restrepo se ha mostrado gratamente sorprendido por el recibimiento que ha tenido su personaje, aun cuando sabe el profesionalismo con el que lo representó.

“Yo defenderé siempre a mis personajes, y lo que diré de Carmelo es sencillo: todos queremos ser como Rigo; y eso es lo que quería él, igualarlo en todo y lograr su éxito”, concluyó.