Yeison Jiménez deberá ser operado por esta enfermedad: “Estoy agotado”

Yeison Jiménez, quien hace poco estrenó su canción MLP, prendió las alarmas entre su comunidad de seguidores al revelar, a través de redes sociales, que padece de una enfermedad y deberá entrar al quirófano lo más pronto posible.

Puedes leer también: Canserbero fue asesinado: antigua mánager del rapero confesó el crimen

Yeison Jiménez lleva unos 3 meses padeciendo varios problemas de salud Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

Según dio a conocer este 26 de diciembre, en medio de su viaje a Santo Domingo (Ecuador), bastante ha sufrido en estos días por cálculos en los riñones, como se le conocen a los depósitos sólidos de minerales y sales ácidas que se agrupan en la orina y duelen bastante al ser expulsados.

Sin embargo, el cantante caldense se mostró contrariado por estos problemas de salud, teniendo en cuenta que ahora está mucho más dedicado a cuidar de sí mismo, pero también ha enfrentado varias enfermedades.

“Hay cosas que uno no entiende, de verdad. Y creo que ustedes deben saberlo porque este fue el año en el que más juicioso estuve: sin tomar (licor), haciendo deporte y cumpliendo con la meta.”, agregó.

Por último, Yeison Jiménez aseguró que deberá someterse a una intervención quirúrgica que le permita curarse de este padecimiento. No obstante, advirtió que primero deberá cumplir con algunos compromisos profesionales que tiene.

“Voy a ajustar 3 meses en los que me curo de algo y me resulta otra vaina (...) Para no preocuparlos mucho, primero fue una infección intestinal y al mes y medio cálculos en los riñones, por eso me tienen que operar (...) Realmente no puedo hacer nada más que tratar de cuidarme y sanar, pero de verdad que estoy muy agotado. Los quiero mucho y estoy haciendo lo posible para cumplir con los shows que me faltan, y ahí sí poder descansar y recuperarse”, concluyó.

Fanáticos de Yeison Jiménez reaccionaron a su publicación

Minutos después de haber colgado dicho posteo, el cantante de 32 años recibió una gran de mensajes por parte de sus fieles seguidores, quienes aprovecharon para enviarle ánimo en este difícil momento.

Además, algunos le recomendaron posponer los conciertos que tiene programados para dedicarse de lleno a su salud.

“Me duele verte así porque siempre has sido un hombre que transmite mucha vitalidad”, “no me parece que primero sea el trabajo que la salud, pero bueno”, “deberías devolverte a Colombia de una vez para que te operen” y “tu cuerpo no da espera, así que recomiendo prestar mayor atención”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Yeison Jiménez.