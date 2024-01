Gregorio Pernía revela nuevos detalles del hijo que tuvo con su empleada de servicio

Gregorio Pernía anunció en días recientes su ingreso a La casa de los famosos, reality show de Telemundo en el que sorprendió al contar nuevos detalles del hijo que tuvo con una empleada de servicio.

Esta no es la primera vez que Gregorio Pernía habla del tema. Fotografía por: Cortesía

Diego, el hijo de Gregorio Pernía que pocos conocen

En junio de 2023, el actor de Sin senos no hay paraíso reveló que tuvo un hijo con una mujer que trabajaba en su casa, pero hasta hace poco tiempo se enteró de la noticia.

Sobre este tema volvió a hablar en el más reciente episodio de La casa de los famosos. Allí aseguró que supo de la existencia de Diego Fernando, su hijo, apenas en 2019.

“Cuando llegó el muchacho a Colombia, le preguntó a la mamá quién era el papá. Ella le dijo: ‘busque en Google ‘Gregorio Pernía’', y aparecía con ‘La Hija del Mariachi’, una novela que hice hace tiempo (...) Le mandé a hacer la prueba de ADN y resultó 99.99 %”, explicó Gregorio Pernía, quien también se refirió a la fugaz relación que tuvo con la madre de Diego Fernando: “Comenzó un coqueteo allí en la casa, ya sabes, uno a la edad de 16 años está en plena vitalidad y las hormonas a furor”.

Por último, el cucuteño aseguró que hubo quienes le aconsejaron negar la paternidad, pues consideraban que la noticia de un hijo con una empleada de servicio podría afectar su imagen. Fue entonces cuando hizo una reflexión que aplaudieron sus compañeros en La casa de los famosos.

“Mucha gente mi alrededor me dijo que no dijera nada, porque era el hijo de la empleada del servicio, y les dije: ‘¿Qué pasa?’. La violencia más grande es la de las clases sociales. Me importó un c*lo. Fui, le hice la prueba de ADN y le di el apellido”, concluyó al respecto.

¿Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía?

El actor colombiano está junto a Érika Rodríguez Farfán desde hace más de 20 años. Con ella tiene dos hijos: Luna del Mar, quien le sigue los pasos a su padre en la televisión, y Valentino, el menor de todos.

Fuera de su relación con Érika, Gregorio Pernía tuvo otros dos hijos: Julián, producto de su noviazgo con Angélica Turizo, y Emmiliano, cuya madre es la reconocida actriz Marcela Mar.