“Te voy a extrañar”: la dura despedida de Gregorio Pernia a su esposa

Gregorio Pernía es uno de los actores más distinguidos del país por su amplia trayectoria en la televisión nacional e internacional. Es reconocido por participar en importantes proyectos como ‘La hija del mariachi’, ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Las detectivas y el Víctor’, ‘Hasta que la plata nos separe’, y más.

Recientemente, se conoció a través de redes sociales, su participación en ‘La casa de los famosos Estados Unidos’, de Telemundo. En este reality, ‘El titi’ convivirá junto a varios famosos de Latinoamérica en una lujosa casa que tiene todas las comodidades, equipada con dormitorios, cocina, jardín, piscina, jacuzzi, gimnasio y baños.

El espacio contará con cámaras y micrófonos, que grabarán las 24 horas del día y los 7 días a la semana a las celebridades, sin ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Cada semana, se someterán a retos, en los que se exponen a que los televidentes los eliminen de la competencia.

Gregorio Pernía se despide de su esposa

Antes de su partida al programa, el cucuteño, de 53 años, escribió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para su esposa Érika Farfán, con quien lleva 22 años de matrimonio, y a sus hijos Luna y Valentino.

“Te voy a extrañar a ti y toda mi familia. A pocas horas de entrar a la casa de los famosos, ya escribiendo esto vienen lágrimas en mis ojos, por mi hijos, por ustedes que me quieren y me acompañan y hasta por mis perritos que amanecen a buscarme para que les consienta y les de comida.

“En general voy a extrañar a toda mi familia a la cuál ustedes también pertenecen y siempre me han acompañado. Poder recordar allá adentro que uno en la vida no viene a ganar, si no a crecer como ser humano. Que el manto divino de Dios nos proteja. ¡Los quiero!”, aseguró.

