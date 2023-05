Estefanía Borge reveló que limpió apartamentos en EEUU: “dejé de ver a mi hija”

En el más reciente programa de La sala de Laura Acuña donde celebraron el Día de la Madre, estuvo como invitada la actriz Estefanía Borge, conocida por su participación en importantes producciones colombianas como La costeña y el cachaco, La saga, negocio de familia, Séptima puerta, La hija del mariachi, El último matrimonio feliz, Rosario Tijeras, La ley del corazón, Déjala morir, Hermanos y hermanas, entre otras.

En el mencionado programa, la actriz contó varios detalles de su vida, entre ellos, cómo llegó al mundo de la actuación y, además, habló de su faceta como madre. A sus 18 años tuvo a su primera hija y aunque la tomó por sorpresa, la niña fue su inspiración para salir adelante.

¿Por qué Estefanía Borge trabajó limpiando apartamentos?

En la entrevista con Laura Acuña, la también generadora de contenido contó que, aunque ya había comenzado su carrera en la actuación, hubo un momento en el que se quedó sin trabajo, no había proyectos para grabar, así que tuvo que rebuscárselas para darle de comer a su hija, quien, para ese entonces, estaba en el jardín.

Durante cuatro meses, la cartagenera se fue para Estados Unidos a hacer algo completamente diferente a su profesión: limpiar apartamentos. Lo más difícil no fue eso sino tener que dejar a su hija en Colombia. “Mi mamá siempre ha vivido en Estados Unidos, la llamé y le dije que me iba para allá a trabajar. Llegué y me dijo, ‘te tengo el trabajo, vas a limpiar apartamentos antes de entregarlos construidos’ y yo le dije ‘dale’. Todos los días eran más o menos cuatro apartamentos diarios y dependía de mí cuanto tiempo me demoraba en limpiarlos. Yo pensaba ‘yo tengo que mandar a Colombia tanto dinero para que Sofía pueda estar en el jardín, para pagar arriendo y para que le hagan el mercado’. Estuve durante cuatro meses limpiando apartamentos en Estados Unidos”, comenzó contando.

Luego, agregó que ese no fue el único trabajo que tuvo en ese momento. “Por las noches trabajaba en los bares promocionando un ron venezolano. Yo decía: ‘me duplico, me triplico, no me importa’… Dejé de ver a Sofi esos cuatro meses, solo hablaba con ella por teléfono, pero valió la pena por eso uno en la vida uno tiene que echar para adelante”.

Además, la actriz resaltó que el sacrificio no fue solo de ella, sino que también fue de su hija al tener que separarse de su mamá estando tan pequeña: “no crean que el sacrificio es solo de uno, ellos también sacrifican muchas cosas. Eso a Sofi la hizo más verraca… Yo lo repetiría, no importa. A mí mi mamá me enseñó que uno en la vida tiene que echar para adelante”.