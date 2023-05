¿Por qué Diva Jessurum no tuvo hijos? Esto dijo la presentadora de ‘Se dice de mí’

Este fin de semana se celebró el Día de la Madre en Colombia. Millones de personas aprovecharon el día para salir a compartir con las mujeres que han dado vida. En redes sociales quedó registrado cómo fue ese día para muchas familias colombianas.

El programa Bravíssimo, de CityTV, realizó un programa especial, donde hubo algunas invitadas de la farándula colombiana para hablar sobre la maternidad. Una de ellas fue Diva Jessurum, presentadora de Caracol Televisión, quien, aunque no tuvo hijos, habló sobre esa faceta.

Diva Jessurum: esta es la razón por la que no fue mamá

Algunas mujeres han afirmado que tener hijos es sinónimo de realización; sin embargo, Diva no comparte esa idea. En la entrevista con los presentadores de Bravíssimo, afirmó que ella logró realizarse sin necesidad de ser mamá.

Aunque en algún momento de su vida sí tuvo el deseo de tener un hijo, por diferentes circunstancias no fue posible: “yo hice varios intentos por ser mamá, pero perdí los dos bebés”, dijo.

Luego de eso, la presentadora reveló que también pensó en adoptar en algún momento de su vida, pero tampoco se dio porque no tenía un hogar estable para tomar esa decisión. “No tenía la pareja idónea para poder hacerlo, entonces, si voy a adoptar un niño, lo adopto bien o no lo adopto”.

Sobre si actualmente quisiera tener un hijo, la presentadora confesó que ya no está dentro de sus planes, pues actualmente se siente muy bien con el estilo de vida que lleva. “La verdad que en este momento no. El mundo cada vez está más difícil, las cosas están tan complicadas y yo quiero ser libre. Yo quiero viajar, soy la dueña de mi vida. A estas alturas ponerme a hacer tareas, las recuperaciones, llevarlo a fútbol… ahí ni estoy. Uno a estas alturas, con tantas cosas. No es que uno deje de vivir porque tiene un hijo, pero la vida no es la misma. Yo en este momento tengo otras prioridades y mi prioridad soy yo”, aseguró.

¿Cuántos años tiene Diva Jessurum?

La periodista, presentadora y directora de televisión, Diva Jessurum, nació el 17 de junio de 1975 en Barranquilla. Actualmente tiene 47 años y es una de las mujeres de la farándula colombiana más queridas.