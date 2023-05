A esto se dedicaba Piter Albeiro antes de ser famoso. Fracasó más de una vez

Su nombre de pila es Alejandro Leiva Salazar, mejor conocido como Piter Albeiro, un reconocido comediante que se ha destacado en el mundo del espectáculo por hacer reír a millones de personas alrededor del mundo.

Piter Albeiro comenzó su carrera en la Policía. Estando allí se enamoró del humor cuando la institución los llevó a una grabación de Sábados Felices. Alfonzo Lizarazo había invitado a varios policías a que se presentaran en el programa, entre ellos Alejandro Leiva, quien, con muchos nervios subió a la tarima. Al darse cuenta que el público no paraba de reírse con sus chistes tomó la decisión de continuar por ese camino. Ganó 10 programas consecutivos y al final recibió un carro último modelo por ser el mejor ‘cuentachistes’.

¿Qué hizo Piter Albeiro antes de ser famoso?

El artista siempre tuvo mente de emprendedor. La mayoría de su familia vive del comercio. En una entrevista con Juanpis González, personaje interpretado por Alejandro Riaño, el santandereano habló de los diferentes productos que comercializó en su juventud.

Pese a que vendió todas esas cosas, el comediante reveló que hubo otro negocio en particular al que le tenía mucha fe, pero con el que también terminó fracasando. “El negocio de las fresas con crema era al que más le había apostado porque un día subiendo para Cúcuta había un accidente y llegó una señora vendiendo fresas. Yo nunca había probado unas tan ricas, eran increíbles. Yo me imaginé cómo sería venderlas en Bucaramanga. Busqué a la señora y le dije ‘nos vamos a tapar en plata vendiendo fresas con crema’. Duramos como un mes pero un día la señora me sacó la mano y me dijo que yo la estaba esclavizando… Me dejó botado y yo con todos los puestos de fresas con crema en los supermercados”, contó.

Aunque fracasó en ese negocio, Piter Albeiro no se quedó quieto. Además de eso, también vendió carros: “yo buscaba en esa época los clasificados y compraba un carro, lo arreglaba, lo ponía bonito y lo ponía otra vez en venta y yo ponía a mi mamá a decir que era de ella”.

En una entrevista para Forbes, dijo: “He tenido tantos negocios como puedan imaginarse. Mi madre, amiga y cómplice, nunca me detuvo, solo me veía escribiendo números, llevando cuentas, teniendo reuniones, me preguntaba “¿Y ahora en qué se va a meter?” y sonreía”.

La palabra fracaso ya no existe para el comediante, pues ahora, es un exitoso empresario que logró salir adelante. “Es más, creo que me hice amigo del fracaso y, al no tenerle miedo, sigo y seguiré intentando todo aquello que me proponga hasta alcanzar mis objetivos. Gracias a que yo ya perdí muchísimos millones de pesos intentando encontrar el negocio perfecto, y creo que lo encontré, ustedes van a ahorrar mucho dinero si tienen en cuenta mis errores. No pretendo otra cosa que inspirar, motivar, enseñar, entretener y, por qué no, hacer reír”, dijo.