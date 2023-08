Ella es Joseline Rodríguez, la actriz que acusó a Juan Pablo Raba de “acosarla”

¿Qué pasó con Juan Pablo Raba?

En las últimas horas, Juan Pablo Raba se convirtió en tendencia por unas declaraciones de la actriz Joseline Rodríguez, quien afirmó en una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Campos, que, supuestamente, el actor colombiano había intentado besarla sin su consentimiento, cuando trabajaron hace años en Radio Caracas Televisión, RCTV, en Venezuela. En esa época, Raba era novio de la también actriz Marjorie de Sousa.

Te puede interesar: Ricardo Quevedo padece una difícil enfermedad: “debo tomar medicamentos”

El tema surgió porque la venezolana estaba hablando de varias experiencias de su vida, entre ellas, los diferentes problemas que tuvo con varios famosos cuando hacía parte del extinto canal. “Me llega un actor colombiano que era novio de Marjorie de Souza, Juan Pablo Raba, que me pregunta si soy nueva y me ofrece un tour por los estudios. Me dijo: ‘si quieres yo te paso por donde graban las novelas’ y yo le dije: ‘ay sí, me encantaría, chévere’”, comenzó diciendo.

Más historias de vida Carlos Vives contó por qué se separó de Margarita Rosa de Francisco: “sufrí mucho” El divorcio de Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco fue uno de los más sonados de la farándula colombiana. ¿Qué pasó entre ellos? ¡Entérate aquí! Leer aquí: Carlos Vives contó por qué se separó de Margarita Rosa de Francisco: “sufrí mucho” Carolina Cruz le ‘salvó’ la vida a Ana Karina Soto en una crisis de ansiedad Ana Karina Soto, presentadora de ‘Buen día Colombia’, reveló cómo fue la dura etapa que vivió hace un tiempo. Esto le ocurrió. Leer aquí: Carolina Cruz le ‘salvó’ la vida a Ana Karina Soto en una crisis de ansiedad

¿Por qué Joseline Rodríguez señaló a Juan Pablo Raba de “acosador”?

Joseline continuó relatando el momento. Al parecer, el actor de Distrito salvaje intentó besarla. “Para entrar al estudio, uno tiene que abrir una puerta súper pesada que es hermética por el sonido. Entras a un cuarto oscuro, luego entras por otra puerta y ya queda el estudio. Ese hombre me dio contra la pared y quería darme besos, a meterme mano… Yo como pude lo empujé, en eso entraron unos camarógrafos… Salgo corriendo y me voy al baño, me puse fue a llorar”, aseguró la actriz.

De acuerdo con sus declaraciones, ella intentó contar lo que había sucedido pero, supuestamente, le recomendaron mantener silencio para que su trabajo no se viera afectado. “Las vestuaristas me dijeron: ‘¿qué te pasa?’ y yo les digo: ‘ese hombre, el colombiano ese intentó ponerme mano’. Ellas me dijeron: ‘cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti… A mí me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás él estaba acostumbrado. Para mí fue una falta de respeto. No sé, no podía”, concluyó. Por ahora, el actor colombiano no ha brindado ninguna declaración al respecto desmintiendo o confirmando esas declaraciones de la actriz.

La actriz y animadora venezolana Joseline Rodríguez denunció al actor colombiano Juan Pablo Raba de acoso en el podcast de Gustavo Campos.



Los hechos ocurrieron cuando Joseline entró a trabajar en el canal RCTV. pic.twitter.com/bMShCaIiOf — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) August 13, 2023

¿Quién es Joseline Rodríguez?

Joseline Rodríguez es una actriz y animadora venezolana, conocida en el mundo artístico como ‘La Britney venezolana’. También ha presentado programas de televisión como Ají picante y El Guaro. Participó en una temporada de Bailando con las estrellas y fue animadora junto a Luis Olavarrieta en Vitrina en construcción.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En el 2017 apareció en Locos y peligrosos, donde interpretó a ‘Diana’ y formó parte en el mismo año de Mujeres infieles. En su cuenta de Instagram tiene 470 mil seguidores. Actualmente también explora su faceta como cantante.