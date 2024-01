De la Ghetto, el famoso reguetonero cuyo padre fue asesinado por un capo

Rafael Castillo, mejor conocido como De la Ghetto, es considerado uno de los exponentes más importantes del reguetón. Y aunque goza de una posición económica privilegiada, esto no siempre fue así.

La infancia del cantante neoyorquino, responsable de éxitos como Sensación del bloque y Tú te imaginas, estuvo rodeada por delitos y tragedias. Su padre se dedicó a los negocios ilícitos y ese camino lo condujo hasta el capo colombiano que, tiempo después, le quitó la vida.

De la Ghetto causó polémica al opinar sobre los reguetoneros colombianos Fotografía por: Instagram De la Ghetto

¿Cómo murió el papá de De la Ghetto?

En charla con Molusco TV, el artista de 39 años recordó que Rafael Castillo, como también se llamaba su padre, “fue un gánster de Nueva York en los años 80″ que murió por orden de un capo colombiano.

“Mi papá era un narco o un bichote, como tú quieras decirle. Mi papá vendía kilos, trabajaba directo con el cartel de Medellín, con la gente de Pablo Escobar (...) Al año de yo haber nacido mataron a mi padre. Luego de eso me enviaron a Puerto Rico con mi abuela porque mi mamá se estaba escondiendo de los que asesinaron a mi papá. Ella pensaba que también nos iban a matar a nosotros. Tuvimos suerte de que no nos mataron porque tú sabes que Pablo era así, te mataba a toda la familia”, comentó el músico norteamericano, quien afirmó que fue el narcotraficante paisa quien mandó asesinar a su progenitor.

Con el pasar del tiempo, Migdalia Torres (madre de De la Ghetto) conoció a un hombre dominicano con el que formó un hogar y tuvo otro hijo. De hecho, el cantante vivió sus primeros años creyendo que esta persona era su verdadero padre.

Sin embargo, el matrimonio se acabó y la mujer consiguió una nueva pareja, de nacionalidad colombiana, quien la indujo al oscuro mundo del narcotráfico. Este oficio la mantuvo presa durante 5 años por ingresar a Argentina con 6 kilos de droga escondida en el equipaje.

“Yo volví a vivir con mi abuela, pero a mí nadie me quería decir por qué mi mamá no me buscaba. Hasta cuando yo tenía 12 o 13 años, que mi padrastro va a visitarme con mi hermano y me cuenta toda la verdad. Me dijo que él no era mi verdadero papá, que yo era mitad dominicano y que mi verdadero papá traqueteaba”, agregó en su conversación con Molusco TV.

Así afectó a De la Ghetto enterarse de la muerte de su padre

La vida de Rafael Castillo cambió al conocer la historia de su verdadero papá y, sobre todo, al saber que su mamá estaba purgando una pena en prisión.

Fue entonces cuando pensó en seguir los pasos de sus padres: “Yo era un nene bueno, y cuando empiezo a conocer la calle quería ser como mi papá, quería ser gánster y narco. Quería buscar la cárcel y la muerte”.

Por fortuna, De la Ghetto desechó aquella absurda idea y siguió su pasión por la música. A los 15 años fundó su primera agrupación musical y se abrió un camino en el género urbano que lo llevó a colaborar con sus más grandes representantes.

El más reciente trabajo discográfico del norteamericano se titula GZ y vio la luz en junio de 2023. Este álbum incluyó colaboraciones con Héctor ‘El Father’, Quevedo, Myke Towers, Arcángel, Villano Antillano y otros artistas.