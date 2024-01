De la Ghetto es un cantautor estadounidense con raíces dominicanas y puertorriqueñas, considerado como uno de los mayores exponentes del reguetón. Sensación del bloque, Tú te imaginas, Es difícil y Fronteamos porque podemos, son algunas de sus canciones más populares.

Aunque suele estar alejado de las controversias, el artista se convirtió en protagonista de una fuerte polémica por la opinión que compartió sobre sus colegas en Colombia.

De la Ghetto causó polémica al opinar sobre los reguetoneros colombianos Fotografía por: Instagram De la Ghetto

¿Qué dijo De la Ghetto sobre los reguetoneros colombianos?

En una entrevista con Alofoke Radio Show, programa transmitido por medio de YouTube, el músico de 39 años fue interrogado sobre la importancia que ganó Colombia en el género urbano durante los últimos años. Incluso, se le recordó que este país es considerado como la segunda casa del reguetón, por detrás de Puerto Rico.

Fue entonces cuando De la Ghetto respondió con unas palabras que no sentaron bien entre muchos seguidores de la industria, pues aseguró que “si no fuera por Puerto Rico, los colombianos no tendrían ese flow”.

“Los colombianos llegaron con el romanticismo y el pop dentro del reguetón, entonces surgió una Karol G, que es para mí la Jennifer López de Colombia, pero mientras existan artistas como Bad Bunny nosotros siempre estaremos por encima de los colombianos”, agregó.

El reguetonero neoyorquino concluyó el tema al reiterar que, si bien artistas como J Balvin y Maluma estuvieron en la cima del género, la corona sigue siendo de Puerto Rico gracias al ‘Conejo Malo’.

“Sí, hubo un tiempo en que el reguetón puertorriqueño estaba tambaleando […] Ahí fue cuando explotaron Balvin, Maluma y Nicky Jam, que salió disparado a Colombia porque estaban trayendo algo más refrescante y comercial, más para las nenas. Mientras tanto nosotros estábamos más underground, con pistolas y drogas”, afirmó.

De la Ghetto y una historia de vida de superación

Su verdadero nombre es Rafael Castillo Torres y nació en el Bronx, Nueva York, el 17 de septiembre de 1984. Su padre, también llamado Rafael, se dedicó a los negocios ilícitos y fue asesinado por orden de Pablo Escobar; mientras que su madre, Migdalia Torres, estuvo seis años en la cárcel al ser arrestada en Argentina por transportar droga.

A los 8 años quedó al cuidado de su abuela y fue trasladado a Puerto Rico, donde desarrolló su gusto por el rap y otros géneros urbanos. Tanto así que a los 15 años formó su primera agrupación musical.

En 2005 conoció a Arcángel, con quien creó el dúo Arcángel & De la Ghetto, que tuvo gran éxito en el mercado con temas como Ven pégate, Agresivo y Sorpresa. Sin embargo, al año siguiente se separaron por diferencias creativas y personales, aun cuando son muy buenos amigos.

El cantante continuó su carrera como solista y fundó su propia compañía discográfica, llamada Masacre Musical Inc, con la que lanzó su primer trabajo discográfico en 2008. Desde entonces ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, Wisin & Yandel, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Zion & Lennox, entre otros.

El último álbum publicado por De la Ghetto se titula GZ y vio la luz en junio de 2023. Este trabajo incluye colaboraciones con Héctor ‘El Father’, Quevedo, Myke Towers, Arcángel, Villano Antillano y otros artistas.