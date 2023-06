Carolina Acevedo, de MasterChef, y su drama cuando se supo que su ex lavaba dinero

Carolina Acevedo está de nuevo en pantalla, ya que es una de las participantes del concurso de cocina MasterChef Celebrity, de RCN. La actriz ha dejado ver que además de su talento actoral en novelas que se han quedado en la mente de los televidentes como Pobre Pablo, De pies a cabeza, La ley del corazón, Narcos, Distrito salvaje y Un bandido honrado, entre otros, también posee versatilidad a la hora de cocinar. También ha evidenciado que posee un carácter fuerte y no le gustan las medias tintas.

Ahora que Acevedo vuelve a estar en el foco de la atención pública ha resurgido uno de los episodios más dolorosos de su vida. El ocurrido hace cuatro años cuando su expareja y padre de su único hijo fue detenido y posteriormente encarcelado por lavado de dinero.

Aunque para cuando esto ocurrió Carolina y Salomón Korn ya llevaban un largo tiempo separados, fue inevitable que el hecho no salpicara a la artista y le causara sufrimiento a ella y a su pequeño.

Carolina Acevedo desconocía los negocios de su expareja

Hace dos años Carolina Acevedo justamente habló sobre ello en una entrevista concedida a Diva Rebeca, personaje en manos de Omar Vásquez. En esa oportunidad indicó que cuando el escándalo estalló, en julio del 2019, y se descubrió que su expareja estaba involucrado en una aparente red de lavado de activos, su vida se vio seriamente afectada.

“Cuando eso sucedió, ya llevábamos dos años separados. Su hermano me llamó para decirme que habían detenido a Salo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Él tenía sus negocios y nunca vi nada extraño. Te lo juro. Si él me hubiera llevado de viaje a Europa muchas veces y me hubiera comprado cientos de carteras Chanel, tal vez lo hubiera pensado, pero nunca fue así”, detalló la actriz que vio su nombre vinculado a un tema tan delicado, pese a que ya no tenía nexo sentimental con el señalado.

También te puede interesar: ¿Qué pasó a Jamie Foxx, de Spider-Man? Estaría ciego de un ojo y paralizado

“Me decían traqueta, lavadora”, Carolina Acevedo

“Fue muy duro porque al principio la noticia era yo y se referían al tema como ‘el exesposo de Carolina Acevedo’. Fue difícil por Matías, porque es el papá de mi hijo y la gente me culpaba a mí. Me decían traqueta, lavadora y muchas cosas horribles cuando yo no tenía ni idea. Lo mejor de todo es que yo renuncié a todos sus bienes cuando nos separamos. No me quedé con nada de Salo. No entendía por qué me involucraban y usaban mi nombre cuando había un niño de por medio. Fue muy duro. Ese día, estaba en una función de teatro y cuando yo me paré en el escenario sentí que la gente hablaba de mí. Me sentía culpable por algo que ni siquiera conocía”, dijo Carolina en aquella charla donde también dejó claro que la experiencia se convirtió en una oportunidad para aprender y entendió que la prioridad no era lo que ocurriera afuera, sino su hijo.

Más historias de vida de famosos Aquí las mujeres que han estado vinculadas sentimentalmente con Lewis Hamilton Hamilton Lewis ha sido vinculado con artistas como Rihanna, así como con actrices y reinas. Estas son las conquistas del piloto de F1 relacionado con Shakira. Lee sobre la vida personal y novias de Lewis Hamilton ¿Quiénes han sido las parejas de Lewis Hamilton? Shakira podría sumarse Así fue la tusa de Margarita Rosa por Carlos Vives Margarita Rosa de Francisco habló sobre el sufrimiento que padeció cuando su matrimonio con Carlos Vives fracasó. Aquí sus palabras. Entérate de cómo sufrió Margarita Rosa su fracaso matrimonial con Carlos Vives "Era espantoso", Margarita Rosa sobre cómo sufrió con su ruptura con Carlos Vives

“Siempre he pensado que a uno le pasan cosas para que uno aprenda y también pienso que quienes llegan a nuestras vidas son maestros. Para mí todo lo que pasó con Salo fue un gran aprendizaje”, puntualizó la actriz.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento