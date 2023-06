¿Qué le pasó a Jamie Foxx? Luego del derrame estaría ciego de un ojo y paralizado

Hace casi dos meses el actor Jamie Foxx, de películas como Dyango, Ray y Miami Vice, sufrió una emergencia médica cuando estaba grabando su nueva cinta Back in Action, donde compartía con Cameron Díaz y Glenn Close. El actor fue atendido de urgencia en un hospital de Atlanta y desde entonces, ha habido incertidumbre por el estado real de su salud, pues la única informante oficial ha sido su hija Corinna, quien ha asegurado que su padre ha ido mejorando. Cuando surgen informaciones que sugieren que en realidad el histrión estaría grave, ella desmiente.

Jaime Foxx ha trabajado en exitosas películas de Hollywood como Ray, Spiderman y Dyango. Fue ganador de Óscar Fotografía por: Cortesía: Marvel y Sony

“Actualización de la familia: triste ver cómo los medios se vuelven locos. Mi padre ha estado afuera del hospital por semanas y recuperándose. De hecho, ayer estaba jugando pickleball [deporte de palas que combina elementos del bádminton, el tenis de mesa y el tenis]”, escribió en su cuenta negando rumores de gravedad hace unas semanas.

Jamie Foxx seguiría en hospital y estaría paralizado

También Myke Tyson, amigo del actor, habló hace algunos días en un pódcast diciendo que sabía que no estaba bien de salud, aunque no ahondó en el tema, quedó en el ambiente que en realidad, la situación es delicada. Ahora ha surgido una nueva información que asegura que Jamie no está mejorando, por el contrario, estaría en una condición grave, luego de sufrir el derrame cerebral que lo llevó a urgencias.

Las nuevas informaciones aseguran que se habría quedado “ciego de un ojo y paralizado” y que su crítica condición habría sido por una vacuna contra el Covid, que obligaron al actor a ponerse antes de entrar a escena, en su nueva película.

Quien comenzó estos rumores fue A. J. Benza, un bloguero bastante polémico, que indicó que, aunque no tiene pruebas de lo dicho, si cuenta con el testimonio de alguien muy cercano al actor y cantante Foxx.

El columnista dijo que el artista no tenía intenciones de vacunarse, pero prácticamente fue obligado por la producción de la cinta. “Él no quería ponérsela, pero la película en la que estaba... Lo presionaron mucho para que lo hiciera”, aseguró. Adicionalmente también dijo que no es verdad que el actor hubiera abandonado el hospital en Atlanta para irse a su casa y que por el contrario, permanece en otra unidad hospitalaria siendo atentado por especialistas.

Algunos han desmentido a Benza indicando que no es cierto nada de lo que dice y sus seguidores instan al actor de 55 años, a que apenas se recupere, lo demande. Como sea, lo cierto es que Foxx fue reemplazado por un doble para terminar el rodaje de la película que estaba filmando y que nadie lo ha visto desde el 11 de abril cuando fue internado de urgencias.

