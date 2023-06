Lukas Kaskas, así luce el tierno niño de La Voz Kids, camino a ser estrella

En el 2019 Lukas uno de los participantes de La Voz Kids no ganó el reality musical, pero se convirtió en uno de los nacientes talentos gracias a su exposición en el formato de Caracol, donde dejó muy claro que era poseedor de un talento indiscutible. Después de su paso por el concurso, Lukas Kaskas, hermano de la presentadora Sophie Aponte, presentadora de Tacho Pistacho, dejaron Bogotá para radicarse en Medellín. Ahora que Lukas, que optó por Kaskas como apellido artístico en honor a un instrumento africano, es un adolescente con 14 años recién cumplidos, se generan noticias en torno a su carrera. El joven músico, que ha participado en obras teatrales como Pombo musical y giras musicales por colegios, se ha convertido en el talento más joven en firmar con la editora musical Warner Chapell. Revista Vea habló con él sobre este logro y lo que ha sido de su vida desde que los televidentes lo vieron en La Voz Kids.

¿Qué ha sido de tu vida desde La voz Kids?

Mucho antes de La voz kids, yo ya llevaba un tiempo estudiando producción musical y técnica vocal, teniendo así un poco más de experiencia con la música. Claramente durante el programa me tocó enfocarme mucho, pero después pude retomar todos los proyectos que tenía y uno de esos era poder lanzar mi carrera musical oficialmente. Desde ahí empezó verdaderamente todo este camino que ha sido increíble.

¿Cómo fue y por qué decidieron trasladarse a Medellín?

Mudarnos a Medellín fue una decisión de familia con muchos propósitos y uno de los principales era empezar a abrir camino para mi carrera como artista. Yo había empezado a trabajar con Toby Tobon, que ha sido mi maestro y mentor en todo este camino, pero por pandemia se empezó a dificultar mucho nuestra manera de trabajar, sin dejar de lado que todos pensamos que Medellín es una ciudad muy cálida, tranquila y la calidad de vida es increíble. El proceso de adaptarnos a la ciudad fue un poco difícil y hasta chistoso, pero siempre estuvimos apoyándonos como familia.

La nueva vida de Lukas Kaskas en Medellín

¿Cómo ha sido tu vida en Medellín?

Esta ciudad me ha abierto muchas puertas, me ha permitido conocer a gente increíble. No voy a negar que desde que me mude he tenido un crecimiento musical muy grande y gente que admiro me ha ayudado a hacerlo. Desde que estoy en Medellín tuve la oportunidad de visitar muchos estudios y ha sido mi mejor manera de aprender. He conocido muy buenos amigos, puedo decir que de los mejores que he tenido.

Has firmado con Warner Chappell y eres el más joven colombiano en hacerlo ¿cómo lograste esta hazaña a tus 14 años?

Esta firma la logré con mi familia porque nunca tuvimos miedo de tocar puertas, claramente también todos estos años de estudio y disciplina dieron su fruto, porque cuando les presenté mi proyecto, les encantó. Yo digo que este logro fue mi regalo de cumpleaños porque era legal firmar hasta los 14 y justo el día de mi cumpleaños lo hice.

Ahora como artista de Warner Chappell ¿cuál es el plan más inmediato?

Ahora mismo tengo planeado empezar a viajar, para internacionalizar mi música y seguir aprendiendo de la industria. Medellín me ha ayudado mucho a aprender cómo funciona mi trabajo como cantautor y productor y con ellos estoy listo para llevar mi sonido a muchos más lugares del mundo.

Te hemos visto mucho en musicales, comerciales y muy activo en el entretenimiento, ¿cómo haces para estudiar tu secundaria?

En el 2019, empecé a estudiar virtual para enfocarme 100% en mi carrera. Algo que me encanta del colegio virtual es que siempre puedo ajustar mi horario y depende de las actividades que tenga durante la semana, cuadro mi esquema de estudio.

¿En qué estás trabajando actualmente?

Ahora mismo estoy muy enfocado en crear mi sonido único y experimentar con la música, solidificando mucho mi sonido a futuro donde mucha gente se dio cuenta con mi primer proyecto de este año, Star. Estoy trabajando mucho en mi álbum que, aunque todavía no está en planes de lanzarse pronto, este año estaré dando muchas primicias de su sonido.

