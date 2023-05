“Era espantoso”, Margarita Rosa se sinceró sobre cómo fue su tusa por Carlos Vives

Margarita Rosa de Francisco estuvo en Colombia hace pocos días y se ocupó de visitar amigos, conceder entrevistas y en general, se dio tiempo para poner al día a sus seguidores y medios de comunicación de sus actividades actuales, así como de sus planes. Habló de sus estudios universitarios de filosofía, de lo cómoda que se encuentra en esta etapa de su vida, de su permanencia en Miami, país donde se ha dedicado a cultivar el intelecto, por encima de cualquier otra parte de su ser y por supuesto, mencionó los textos que ha escrito y la llenen de orgullo.

La actriz, considerada una de las mejores de su generación, siempre ha estado en el ojo público por cuenta de sus posiciones directas y claras frente a temas de importancia nacional y también por sus caracterizaciones y por supuesto, su vida sentimental siempre genera bastante curiosidad.

En su paso por Bogotá se sentó a hablar con un paisano suyo que hoy funge como director de la Casa del Valle, el periodista y escritor Diego León Giraldo, con quien tuvo una emotiva charla el sábado pasado. Además de referirse a los temas que mencionamos anteriormente, la actriz y cantante habló de un tema que por lo general había tocado superficialmente, pero esta vez ahondó en él con detalles. De lo que sufrió y padeció cuando en la década de los 90 su matrimonio con la estrella del canto Carlos Vives fracasó y rompieron, en lo que se convirtió en uno de los divorcios más sonados del espectáculo colombiano.

La pareja, que se había conocido en el set de la novela Gallito Ramírez, que protagonizó, se enamoró en la vida real y después de un aplaudido noviazgo caminó al altar, en tal vez, la primera boda mediática que tuvo la farándula colombiana. Después, viajó Puerto Rico, donde Carlos ya era una estrella y de regreso al país llenaron de tristeza a sus seguidores cuando rompieron. Sobre esta etapa Margarita habló detalladamente.

¿Qué dijo Margarita Rosa de Carlos Vives?

Margarita Rosa de Francisco confesó en el streaming de la Casa del Valle, el pasado sábado 22 de mayo, cómo logró utilizar el sufrimiento que le produjo su separación con Carlos Vives en las técnicas de actuación de su profesor, el argentino Juan Carlos Corazza, cuando ella se fue a vivir a Madrid, España. Todo se dio cuando Diego León Giraldo la cuestionó: “¿Cómo hiciste en el momento en que empezaste a tomar clases con Juan Carlos, estabas en un momento tomando decisiones e indagándote a ti misma, estabas sola en Madrid luego del divorcio?”, a lo que la actriz dijo: “Venía muy cargada emocionalmente, me acaba de separar de Carlos y entre otras cosas, yo estando allá en España, Carlos ya venía como un tsunami invadiendo el mundo con su música, había conciertos que se anunciaban, conciertos de él por allá, era como si me persiguiera su fantasma por todos lados, me sentía supremamente sola y todo aquello que me estaba pasando me sirvió como material de trabajo”.

Enseguida la vallecaucana dejó al descubierto la utilidad de su experiencia. “Yo puse todo, todo en el entrenamiento, eso lo que hizo fue hacerme conocer que rango tenía emocional para poderle brindar a los personajes y ese sufrimiento por el que estaba pasando fue lo que usé para las clases…”. Aunque toda la experiencia la volteó a su favor, eso no le quita que también le implicó sufrimiento.

“¡No, no, no, no era espantoso! de verdad que era espantoso porque yo tenía que ir a pie a mi clase, a mi escuela y pasaba por una calle que tenía los afiches empapelada con los afiches de él. No la pasé bien…”, dijo Margarita al respecto. Actualmente Margarita y Carlos son buenos amigos.

