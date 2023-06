¿Quiénes han sido las parejas de Lewis Hamilton? Shakira podría sumarse a su lista

Hamilton Lewis es considerado uno de los solteros más cotizados en el deporte y el entretenimiento. El británico que ha sido campeón de Fórmula Uno en siete ocasiones actualmente está siendo vinculado románticamente con la cantante colombiana más famosa en el mundo: Shakira.

La pareja estuvo en el Gran Premio de Miami, luego disfrutó de una cena en esa ciudad, junto a un grupo de amigos, y al día siguiente, estuvo navegando, también con cercanos, en un yate. Nuevamente este fin de semana se reunieron y ella estuvo en la zona VIP de Mercedes, la escudería en la cual él corre. Para rematar, surgieron imágenes en un exclusivo restaurante japonés de Barcelona donde él posa junto a la colombiana y le pone su mano alrededor de la cintura de ella.

Lewis Hamilton se portó como un caballero y ayudó a Shakira a subir a la embarcación. Fotografía por: Getty Images

Ahora que los seguidores de la cantante y el deportista aguardan nuevas imágenes que corroboren que la pareja se encontraría iniciando un romance, se dice que pasaron la noche juntos luego de la mencionada cena, surgen preguntas sobre lo que ha sido la vida amorosa del inglés. Prolífica, sería la palabra para calificar la historia romántica de Lewis, quien ha sido vinculado con cantantes, reinas de bellezas, modelos y empresarias. Todas con un aspecto en común: mujeres bellas y sofisticadas. Aquí la lista completa de parejas que ha tenido el corredor, aunque también hay que decir que solo ha tenido una relación estable oficial.

Los romances que ha tenido Lewis Hamilton, quien pretendería ahora a Shakira

Lewis de 38 años no se ha casado nunca y tampoco tiene hijos. En algunas entrevistas ha dicho que formar una familia es uno de los planes que tiene en un mediano plazo cuando su carrera como deportista le permita más tiempo para desarrollar esta faceta.

También te puede interesar: Shakira habría rechazado a Tom Cruise. Esto sucedió

El primer romance de Lewis conocido fue con una coterránea suya. Fue con Danielle Lloyd, Mis Inglaterra 2004, quien luego sería en concursante del Gran Hermano VIP del Reino Unido. En 2007 salió con Jodie Mae, hija del magnate hongkonés Ma Bo-kee y dueño de la compañía de gafas Moulin, quien terminó en la cárcel por estafa.

En 2008 cuando era piloto de McLaren, salió con otra reina: Lotta Hintsa, hija del médico de su equipo y nombrada la mujer más bella de Finlandia. También se le relacionó con la candidata de Miss Grana a Miss Mundo, llamada Vivian Burkhardt.

Para el 2016 finalmente Lewis, quien no había oficializado ninguna novia se animó a hacerlo con Nicole Schrezinger, integrante del grupo The Pussycat Dolls. Al terminar la relación, Lewis ha sido relacionado con Rihanna, con quien fue visto en unas fiestas en Barbados y otros encuentros en Nueva York, sin embargo, este romance al parecer no tuvo ningún futuro.

Lee más noticias de Shakira y Lewis Hamilton Tom Cruise y sus intenciones con Shakira Han surgido nuevos detalles sobre el encuentro entre Tom Cruise y Shakira en el Gran premio de la F1. Él estaría dispuesto a perseguirla. Tom Cruise quedó impactado con Shakira y estaría dispuesto a conquistarla Tom Cruise está interesado en conquistar a Shakira y ya le envió flores Asi fue la cena en exclusivo restaurante de la Florida de Shakira y Hamilton Shakira fue captada mientras cenaba con Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1. El fin de semana estuvo muy cercana a Tom Cruise. ENtérate de la cena en Miami de Shakira y Lewis Hamilton Lewis Hamilton y Shakira cenaron

Así mismo existen imágenes donde se le ve muy cariñoso con la modelo Chanel Imán, con la compositora y actriz Rita Ora y con la también modelo húngara Barbara Palvin, Ángel de Victoria’s Secret.

También se ha especulado que ha frecuentado a celebrities como Kendall Jenner, Nicki Minaj y Sofia Richie, así como con Veronica Valle y Winnie Harlow. Sin embargo, no ha habido pruebas fehacientes de que tuviera romance con alguna.

Otras modelos con las que se le ha vinculado son: la norteamericana Zahra Elise, la española Cindy Kimberly y la dominicana Camila Kendra. Con esta última habría salido antes de que comenzara a verse con Shakira.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento