Ana Tavera, del ‘Desafío XX’, vivió impactante episodio de violencia junto a su hijo

Ana Tavera fue una de las 32 participantes que hizo parte del Desafío XX, concurso del que resultó eliminada hace varias semanas. Sin embargo, aun después de su salida, la caleña sigue siendo noticia entre los seguidores del programa.

En días recientes, por ejemplo, concedió una entrevista a La Red en la que abrió de nuevo la puerta a su intimidad. Lo impactante del caso es que, en esta ocasión, recordó un episodio de violencia doméstica que vivió junto a su hija.

Ana María Tavera, exparticipante del 'Desafío XX'. Fotografía por: Leo Sanchez

El día en que Ana Tavera, exparticipante del ‘Desafío XX’, se defendió de un ex

En su conversación con el programa de entretenimiento del canal Caracol, la mujer de 31 años, quien vivió en la calle cuando era niña tras ser abandonada por sus papás, mencionó que hace tiempo vivió una época oscura por cuenta de un hombre del que se enamoró.

Lo conoció por una amiga y se enamoró porque se portaba como todo un “galán”, pero todo cambió al poco tiempo cuando se dio cuenta que era un tipo celoso, mentiroso y acosador: “Me chuzó el teléfono y estaba pendiente todo el tiempo de dónde estaba yo y allá me llegaba”.

No obstante, fue hasta que este hombre se mostró violento con su hijo que Ana Tavera reaccionó y lo sacó de su vida, aun sin saber que todavía les quedaba por vivir un violento momento.

“Hubo cierto maltrato con mi hijo y, al día de hoy, me arrepiento de no haberlo puesto en su sitio. Mi niño era muy pequeño y él cerraba la puerta de nuestra habitación con candado para que no entrara. Una vez dijo, incluso, que le iba a poner electricidad a la puerta (...) Yo ya lo había sacado de la casa, cuando volvió a sacar unas cosas que supuestamente se le habían quedado, entonces aproveché para cobrarle un dinero que me debía. Empezó a insultarme y humillarme delante de la señora que me arreglaba las uñas, hasta que me levanté, cogí unas tijeras en la cocina y me le mandé; le dije: ‘Eres tú o soy yo, pero si me voy a la cárcel lo hago feliz’”, expresó.

Por fortuna, la mujer que estaba allí presente logró hacer entrar en razón a la exparticipante del Desafío XX, pues estuvo a punto de cometer un grave error. Finalmente, no volvió a saber nada sobre este hombre.

Ana Tavera, del ‘Desafío 2024′, tiene sueño que le falta cumplir

Teniendo en cuenta la dura infancia que se vio obligada a vivir, la vallecaucana tiene la costumbre de brindar la mano a todo aquel que lo necesita, sobre todo a niños y mujeres en estado de embarazo.

A través de sus redes sociales, la modelo caleña suele mostrar las obras sociales que realiza y, además, ha dejado en claro que tiene un sueño pendiente, el cual espera cumplir en próximos meses al ganar el Desafío 2024 y llevarse el premio mayor.

“Le reveló a la producción que su sueño es crear algún día una fundación que ayude a aquellas mujeres y niños de escasos recursos que día a día intentan obtener el sustento”, expresó el canal Caracol sobre el sueño de Ana Tavera, quien ya tiene sus fanáticos en redes sociales, quienes le envían mensajes de apoyo y fortaleza de cara a lo que le espera en el reality show.