Ana María Tavera, eliminada del Desafío XX se defiende: “no soy ninguna floja”

Ana María Tavera se convirtió en una de las primeras en salir de la competencia de Desafío XX que comenzó con mucha expectativa en la pantalla colombiana.

La modelo, actriz y empresaria Ana Tavera cuyo rostro no es para nada ajeno al público colombiano, pues ha estado en varias producciones como Ventino y La Fila, ha trabajado con distintas marcas, no terminó una prueba que combinaba resistencia, altura y esfuerzo para descender a través de una cadena. En las redes sociales la tildaron de floja, pero en charla con Revista VEA, Ana confesó que el asunto fue más allá de una simple prueba y un evento ocurrido unos minutos antes terminó por bloquearla a un nivel tan profundo que abandonó y no la terminó.

¿Qué pasó antes de la prueba en Desafío XX?

Se refiere a la herida en el dedo de su compañero Kratos que vio antes de empezar a bajar por la cadena y la llenó de miedos sobre lo que podría ocurrirle a ella y a su hijo si algo salía mal. En pocas palabras el miedo a caer de unos cinco metros e incluso morir la hizo detenerse por un asunto sencillo: el temor a abandonar a su único hijo.

Parece exagerado, pero así fue. Ana que confesó que fue abandonada por su madre cuando era una bebé y que se convirtió en madre a sus 17 años tiene presente siempre a su hijo y estar con él es su prioridad. “Me bloqueé dije ‘qué tal me caiga y que mi hijo quede solo’”

Ana Tavera, eliminada del Desafío XX, y su impactante historia de abandono y lucha

Pensar en dejarlo a su suerte no es una opción porque sabe lo que es crecer sin madre. Aunque si bien es cierto ya han pasado los años y Ana perdonó a la suya, la herida está. “Tenía tres meses y mi padre me crio. La conocí hace 16 años, la quiero, la respeto, me dio la vida, ella solo me comentó que mi padre la maltrataba, tomaba, le daba mala vida”

La exdesafiante estuvo al cuidado de su padre por los siguientes años y luego fue adoptada por una familia a los 12 años.

Su paso por el Desafío XX ha sido aleccionador: “vencí miedo a alturas, a los ríos y enfrenté varios temores, pero en el último siento que es algo que no he sanado, realmente no es la altura, sino algo que me falta”.

Ana, de 31, que ha sacado adelante a su hijo, quien ya tiene 17, y tiene una próspera línea de ropa deportiva y lencería se caracteriza por retarse a si misma y demostrarse que es fuerte, sabe que lo es. Por eso no le gusta para anda cuando la tacha de débil: “No soy floja ni débil, he vivido demasiadas cosas”. Hace algunos años estuvo viviendo en México donde fue presentadora de Fashion TV “y siempre me llevaba a mi hijo conmigo”.

Yo lo tuve cuando era menor de edad y tenerlo significó dejar de ser niña y aplazar algunos sueños, peor lo saqué adelante”, comenta la empresaria, que ahroa que está de nuevo en casa se ocupa de diseñar la prenda de su colección inspirada en su paso por el Desafío y quiere retomar el sueño de ser presentadora.

