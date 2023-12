Ganador de ‘Yo me llamo’ habló sobre los efectos secundarios de imitar a Carin León

La novena temporada de Yo me llamo llegó a su final el pasado 11 de diciembre, cuando los televidentes eligieron al doble de Carin León como el ganador de la edición 2023. El cantante recibió, además, los 500 millones de pesos del premio.

Horas antes de su participación en el último episodio del programa del canal Caracol, Juan Carlos Parra, nombre de pila del imitador, habló en exclusiva con la Revista Vea y contó varios detalles de su participación.

Aunque estuvo en riesgo de eliminación varias veces, el doble de Carin León se convirtió en el favorito del público en esta novena temporada de 'Yo me llamo' Fotografía por: Yo me llamo

El ganador de ‘Yo me llamo’ y las costumbres que tomó de su personaje

La más reciente entrega del programa comenzó a finales de julio del 2023, es decir que durante casi cinco meses, los participantes se prepararon para convertirse en el doble perfecto de su artista.

Durante todo este tiempo que lleva caracterizado como Carin León, Juan Carlos Parra ha adquirido varios gestos y manías del cantante mexicano que, incluso, ahora hace sin intención alguna.

“El acento es algo que se le empieza a marcar a uno porque es mucho tiempo estudiando al personaje, analizando la manera de hablar, la gesticulación y hasta cómo acentúa las palabras. En mi caso, como Carin tuerce un poco la boca al cantar, se me ha ido quedando esta costumbre”, explicó el ganador de Yo me llamo en 2023.

De igual manera, Juan Carlos Parra mencionó que “fierro”, expresión utilizada por Carin León a manera de saludo, es una que añadió a su vocabulario desde que llegó al programa de Caracol Televisión.

“La gente que me ve en la calle no me saluda con un ‘hola’, sino que me dicen ‘fierro’, entonces esa palabra se volvió muy representativa, no solo del Carin real sino también de su imitador en Colombia”, concluyó entre risas.

“Vine por probar suerte”: ganador de ‘Yo me llamo’ 2023

Según le dijo Juan Carlos Parra a la Revista Vea, a pesar de las ilusiones que tenía al principio del concurso, nunca imaginó llegar a ser uno de los finalistas, pues fue testigo de todo el talento que hizo parte del ‘templo de la imitación’ en esta temporada.

“Yo vine por probar suerte, la verdad. Llegué a este concurso con muchos sueños, por supuesto, y con la mentalidad de ser una finalista, pero en ese la verdad es que uno no lo cree así. Cuando vienes a presentar tu audición y a conocer al jurado ves unas filas larguísimas, llenas de personas con talento, y lo último que se te ocurre es que entre todas esas personas vas a ganar tú. En su momento uno piensa: ‘bueno, que sea hasta donde Dios permita’, pero tiene que dar su mejor esfuerzo para conseguir los resultados”, agregó en su charla con este medio.