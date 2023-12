Ganador de ‘Yo me llamo’ 2023: doble de Carin León reveló qué hará con el premio

La novena temporada de Yo me llamo llegó a su final en la noche del 11 de diciembre, cuando los televidentes eligieron por votación a Juan Carlos Parra, doble de Carin León, como el ganador de la edición 2023.

Conoce todos los detalles sobre el premio que recibió Carin León, ganador de 'Yo me llamo' 2023

¿Qué hará el ganador de ‘Yo me llamo’ 2023 con el dinero del premio?

Caracol Televisión entregó 500 millones de pesos a Parra, de lo cual se debe descontar el 20 % de impuesto por ganancia ocasional; es decir que en total recibió 400 millones.

En charla con Revista Vea, el concursante se confesó sobre su participación en el ‘templo de la imitación’, donde dejó descrestados con sus presentaciones a los televidentes y al grupo de jurados, conformado por Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola.

“Yo me siento muy contento y orgulloso de haber llegado a este punto. Es algo que uno sueña desde que hace la audición, pero cuando te das cuenta de todo el camino que has recorrido, de todo lo que has superado y dejado atrás, es difícil de creer”, comentó el ganador de Yo me llamo 2023.

De igual manera, el doble de Carin León le contó a la Revista Vea que ya tiene planeado cómo invertirá su dinero:

“Hay cosas que se van dando por el camino, aunque yo creo que lo más importante es invertir en el futuro. Estoy muy agradecido con la música, pero considero que inyectarle será más adelante porque, aunque es mucho dinero (el premio del concurso), para una producción musical no alcanza; hay muchas cosas por pagar y hacer, entonces para eso se necesita mucho más capital. Conozco casos de colegas que invierten todos sus ahorros y se estancan porque luego ya no tienen más, y quedan varios pendientes. Entonces, como es plata que hasta se puede perder, por eso hay que invertir en finca raíz o algo estable que te permita crecer. Por supuesto, también voy a disfrutar el premio en familia porque para eso se trabaja”.

¿Qué hubieran hecho los demás finalistas de ‘Yo me llamo’ con la plata del premio?

De acuerdo con lo que contaron los participantes a la Revista Vea, la gran mayoría tenía planes de comprar una propiedad. La doble de Shakira, por ejemplo, quería regalarle una casa a su mamá en Chile, país donde nació.

“Quería invertir ese dinero en mi trabajo, que es imitar a Shakira, para seguir dando un buen espectáculo en futuras presentaciones. Obviamente, también quería una casita y cosas así, porque uno trabaja para eso, así como para darle gusto a la familia. La mía, por ejemplo, no vive donde quisiera hacerlo así que bueno...”, comentó Andrea Correa, la mujer detrás del personaje.

Paulo Rojas, émulo de Miguel Bosé en Yo me llamo 2023, pensaba principalmente en darle el premio a sus hijas, pues son su adoración y siempre ha querido darles la educación que merecen.

“Tengo tres hijas y me gustaría ayudarlas y apoyarlas en sus estudios, porque es algo que ha sido difícil con una profesión como esta, que es un poco inestable económicamente. Eso sería lo primero que yo haría, y pues hay situaciones complejas de salud en mi familia, en las que me gustaría estar también ahí apoyándolos”, añadió.

Por último, el imitador de Luis Miguel aseguró que aprovecharía para saldar algunas deudas que tiene pendientes, aun cuando ya logró pagar una parte con los 100 millones de pesos que ganó en capítulos recientes.

“Lo número uno era cumplir los compromisos que hice, pues hay compañeros que me colaboraron mucho y se merecen muchas cosas, a ellos me hubiera gustado haberles hecho un aporte. Lo segundo es terminar de pagar algunas cuentas pendientes, aunque ya saldé la mayoría con los 100 millones de hace unos días. Y lo último, pero no menos importante, invertir en la felicidad de mi familia”, concluyó Roberto Melo, finalista de Yo me llamo 2023.