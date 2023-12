Patricia Silva se va de Sábados Felices. Así anunció su retiro después de 39 años

Sábados Felices es uno de los programas más antiguos de la televisión colombiana. En septiembre del 2022, la producción festejó cincuenta años al aire. De manera ininterrumpida, desde 1972, el elenco ha divertido a los fieles televidentes frente a la pantalla chica.

Así como el programa tiene una importante antigüedad, varios de los humoristas, que hacen parte del elenco llevan trabajando una buena cantidad de tiempo. Es el caso de Patricia Silva, quien este sábado 16 de diciembre, tendrá su última aparición en Sábados Felices, programa en el que estuvo trabajando 39 años.

La humorista, mientras almorzaba, decidió grabar un TikTok y contar que, con nostalgia, se despedía, para siempre, del formato que la vio evolucionar como profesional. Al contar la noticia, compartió con sus seguidores que este año había estado lleno de muchas pruebas difíciles que ‘habrían tumbado a cualquiera’.

¿Qué dijo Patricia Silva de su salida de ‘Sábados Felices’?

“Ya despidiéndome de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados Felices. ¿Les cuento algo? Esas pruebas que yo he vivido este año han sido tan duras, algún día se las voy a contar. Solo Dios me ha sacado de ahí, solo Dios. Estar metida con Dios, en oración, haciendo las cosas bien. Sí lloré un poquito en la despedida del sábado. Sí lloré un poquito. Pero me voy más feliz, porque me voy muy bien pensionada y muy consentida. Solo agradecimiento”, mencionó en el clip.

Algunos de sus compañeros de set no dudaron en dejarle mensajes de cariño y de buena suerte en la nueva etapa que emprende. “Feliz por tu nueva vida, mi Patico, pero siempre arrugadito el corazón de quienes compartimos tantos años de risas, experiencias y trabajo. Bendiciones en tu nueva etapa y sabes que cuentas con nuestra amistad, con mi Gordita, y sabes que nuestra casa siempre estará abierta para compartir. Te queremos y respetamos mucho”, comentó Nelson Polanía, comediante reconocido con el seudónimo de ‘Polilla’.

“Mi Patto, te deseo que el camino a recorrer sea el más bonito hasta ahora recorrido. Que disfrutes cada instante de tu nueva vida, con la convicción de que has hecho feliz a miles de personas que te han seguido durante toda tu carrera y a todos aquellos que han tenido la fortuna de compartir contigo y conocerte”, añadió, por su parte, su colega Alexandra Restrepo.