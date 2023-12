¿De dónde es ‘Yo me llamo Carin León’? Es hijo de un reconocido imitador

Juan Carlos Parra es uno de los cuatro finalistas de Yo me llamo, concurso de imitadores en el que se dio a conocer por ser el doble de Carin León, artista mexicano que hace poco opinó en la Revista Vea sobre su émulo en este programa.

El imitador de Carin León en 'Yo me llamo' se ha encargado de exponer varios detalles de su vida íntima Fotografía por: Captura de pantalla Revista Vea

¿Quién es ‘Yo me llamo Carin León 2023′?

La historia de este concursante fue una de las más impactantes de esta novena temporada. Desde que presentó su audición quedó al descubierto que, a pesar de su gran talento para el canto, se dedicó casi toda la vida a la jardinería. Este oficio lo aprendió de su padre, quien lo crio en su natal Piedecuesta (Santander) y se convirtió en su mayor inspiración.

De hecho, fue a este hombre al que le heredó la ‘vena musical’, según reveló hace poco en una publicación que compartió a través de redes sociales.

En dicho posteo, quedó al descubierto que el participante de Yo me llamo es hijo de Carlos Parra, un artista reconocido en su región por desempeñar, durante años, los tributos a los fallecidos cantantes Joan Sebastian y Vicente Fernández. Fue así como esta labor lo llevó a presentarse en varias ferias y fiestas a nivel nacional.

¿Qué más se sabe sobre ‘Yo me llamo Carin León’?

Según el concursante, a pesar de la fama y reconocimiento que ha ganado en los últimos meses, tiene un gran vacío en su corazón, pues tiene una hija a quien no ha podido conocer a pesar de que nació hace meses.

La revelación la hizo en uno de los entrenamientos que hizo antes de salir al ‘templo de la imitación’, cuando Moisés Angulo le preguntó cuál era su mayor inspiración a la hora de cantar.

“Me inspiro en Victoria, mi hija. Ella es mi vida y ha sido mi mayor anhelo”, dijo con la voz entrecortada, tras lo cual agregó: “Yo llevaba un año con mi esposa y le dije que quería tener una hija, pero ahora que llegó no la tengo conmigo”.

‘Yo me llamo Carin León’ contó que su pareja se fue a Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida y mayores oportunidades laborales. Sin embargo, emprendió dicho viaje sin saber que estaba embarazada del hombre que amaba, por lo que la pequeña bebé no ha podido conocer a su padre.

“¿Cómo te has imaginado el momento cuando la tengas en brazos”, preguntó de nuevo Moisés Angulo, a lo que el doble de Carin León en Yo me llamo contestó: “Eso es algo impresionante porque tenerla lejos ha sido muy fuerte para mí. Yo la llamo todos los días, pero no es lo mismo, no es como tenerla en los brazos”.