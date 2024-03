Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas revelaron todo sobre su embarazo

Cuando Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez, mundialmente conocida por Pálpito, se casaron hace 15 años se convirtieron en una especie de pareja soñada. Cómo suele ocurrir en estos casos, donde los seguidores se apasionan por una historia de amor real entre celebridades, comenzaron a preguntarles muy seguido cuándo se convertirán en padres.

La pregunta más frecuente en las entrevistas también era ¿cuándo serán padres? Pero adicionalmente, en las reuniones familiares era otro cuestionamiento que pasados diez años llegó a incomodar. “A los 10 años les dijimos: `ya paren la presión`”, recordó Jorge. Y es que, aunque la pareja tenía ganas de tener familia, también estaba priorizando sus respectivas carreras y empresas, pues además de grabar, poseen emprendimientos de distinta índole, el más reciente una empresa de probióticos naturales

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas embarazados cuando Dios quiso

Si algo tenían claro Jorge, de 52 años, y Ana Lucía, de 40, es que se convertirían en padres “cuando Dios quisiera”. Suena una frase de cajón, sin embargo, cuando se habla con ellos es evidente que en realidad es una postura, un convencimiento que los dos tenían y que finalmente, se cristalizó en diciembre pasado cuando supieron que, en efecto, Ana Lucía estaba embarazada.

Esta es la historia que revelan por primera vez y que hasta ahora solo sus familias conocían, ellos saben que muchos de sus amigos se estarán enterando por Vea que “finalmente Dios quiso” y recibirán a su bebé en el verano de este 2024, pues hay que decir es que desde la primera semana de marzo la pareja reside en Madrid y por supuesto, hablaron de por qué eligieron cambiar de continente y de vida.

Lo primero que hay que decir es que la salud de la pareja mejoró bastante en pandemia cuando desarrolló un producto natural y propio. “Venimos trabajando desde la pandemia, Vitaseiprobiobalance, son probióticos naturales que hemos primero consumido y desarrollado y sabemos que mejora las condiciones de vida”, comenta la actriz que recuerda que curiosamente cuando empezaron en esos productos lo hicieron por sí mismos buscando sentirse mejor y luego, cuando a ella se le quitaron las alergias y las migrañas, y a Jorge se le reguló el peso y se sintieron con más energías y libres de incomodidades o achaques, se dieron cuenta que podría ser un emprendimiento propio con bastante proyección.

Con el paso de los días coincidieron en que estaban listos para ser padres así que dejaron de cuidarse y le dejaron a Dios y al destino lo que ocurriera, sin ninguna presión o ansiedad. “Solo dijimos que rico tener un bebé y sentí ese llamado. Siempre dije: ` Dios cuando sea el momento que lo sienta`”.

Llegó la Navidad pasado y en el corre corre de las festividades no se preocuparon por un retraso de la actriz, que siempre es muy puntual. Solo hasta el 24 de diciembre quisieron hacer una prueba por descartar.

Un bebé, el regalo del Niño Dios para Ana Lucía y Jorge Cárdenas

“Estábamos en la finca donde viven mis papás cerca a Medellín y nos metimos al baño, todo esto lo grabamos. Yo le hice un videíto a la prueba y vimos que no aparecían dos rayitas”, así que los dos se desilusionaron un poco, pero Ana quiso leer las instrucciones” y me di cuenta que había que esperar cinco minutos”, al tiempo que Jorge fue viendo cómo parecía la segunda raya que les indicaba que Ana estaba embarazada. Aun así, querían estar seguros. “Y le escribí a mi ginecóloga y ella me responde: ` felicitaciones, les llegó el niño Dios`, casi me muero del susto”, recuerda la actriz de Pálpito emocionada. La noticia los llenó de felicidad, pero también de nervios. Sin embargo, guardaron silencio porque les parecía charro revelar a buena nueva en plena Navidad. “Rezamos la novena, repartimos regalos, pero nos parecía charro también quedarse callados y sorprenderlos en marzo desde España con la noticia”. Decidieron entonces revelarlo mostrándoles el video que habían grabado en el baño horas antes, pero los padres de Jorge y Ana no entendían qué pasaba. “la única que lo cachó fue la cuñada de Ana Lucía que vive con el esposo en Miami” , dice Jorge que añade que los familiares no creían que fuera en serio. “Empiezan a no entender y nos voltean y dicen ustedes tan mentirosos, con eso no se juega”. AL final comprendieron que era cierto: había un nuevo miembro de la familia en camino.

Los abrazos, el llanto y los besos no se hicieron esperar. Entendieron por qué Ana Lucía no se tomó ni un vino en toda la noche y Jorge Tampoco. “Desde hace años le dije a Ana que si algún día estaba embarazada yo por solidaridad también iba a estar en ese tipo de cosas con ellas” y por eso él no toma licor.

