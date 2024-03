Shakira tiene un nuevo amor y ya no teme revelarlo. A Piqué le desagrada

Con `Sale el sol` Shakira reveló su amor por Piqué hace 14 años, después de meses de especulaciones luego de su ruptura con Antonio de la Rúa.

Con canciones como TQG, Sesión 53, Monotonía y Te felicito confirmó que su relación con Piqué se fue al traste, tal y como la prensa lo dijo por meses, a causa de una tercera persona llamada Clara Chía. También en las letras de sus temas confirmó su mala relación con su suegra, sus líos de hacienda y hasta la actitud altiva del padre de sus hijos.

La música es el lenguaje que mejor maneja Shakira para dar noticias. Por eso el próximo 22 de marzo el mundo no solo conocerá la totalidad del nuevo álbum de la colombiana que ella ha denominado Las mujeres ya no lloran, sino que en sus letras revelará lo que está pasando en su vida.

“Mi nuevo álbum llega este 22 de marzo, no lo he creado solo sino con todos ustedes mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, escribió la intérprete de Pies descalzos el 15 de febrero con el anuncio en Instagram, anticipando lo que ocurrirá.

Ya sus seguidores han conocido 9 de las 17 canciones que trae el álbum y el siguiente lanzamiento se titula `Nassau`, que desde se anticipa hablará del tema que más le gusta tratar a los millones de admiradores de la colombiana: el amor. Y no será cualquier amor, sino el que ha llegado como un bálsamo para su vida después de la pesadilla que ha vivido con Piqué.

En Nassau, Shakira no titubea y cuenta que ya llegó alguien a su vida que le permitió volver a creer en el amor.

El álbum que tiene temas sobre el empoderamiento, la tusa, los días difíciles habla de esa nueva ilusión que la barranquillera ha querido mantener hasta ahora en reserva. Y no es para menos, después de haber sido vinculada y perseguida por aparentes relaciones con Tom Cruise o Lewis Hamilton, ella ha deseado tomarlo con calma, hasta que la música lo grite. ‘’Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llaves y con candado, pero qué hago me gustas demasiado”, dice la letra de Nassau, que es más que evidente está dedicada a un nuevo galán. No obstante el catalán tendrá que quedarse con su molestia ya que no hay nada que pueda hacer y esto lo incomodaría aún más, la impotencia de no poder reclamar, entre otras cosas porque él tiene su vida con Clara Chía.

¿Qué dice Piqué del nuevo amor de Shakira?

Según la prensa española Gerard Piqué, el ex de Shakira, ya está enterado y no está para nada contento con que la colombiana tenga un nuevo galán, alguien que definitivamente le ha hecho olvidar lo vivido con él. Piqué sabría de él por fotografías y por supuesto, por la canción que saldrá.

Las encargadas de revelar la reacción del exjugador de fue Lorena Vázquez y Laura Fa, periodistas del Pódcast ‘Las Mamarazzis’, quienes aseguraron que el catalán estaría bastante molesto por la presunta nueva pareja de la colombiana.

“Le molestó porque es el tipo de hombre al que le gustan que sufran por él. Estoy segura de que a Piqué, con esa masculinidad frágil que tiene, estoy segura de que un pellizquito le habrá molestado, porque que sufran por ti, a este tipo de hombres les gusta”, dijeron las periodistas.

¿Quién es el nuevo amor de Shakira?

Sobre la identidad del galán todo apunta hacia Julian Edelman, el ex jugador de fútbol americano que estuvo en la fiesta que Shakira organizó en febrero para celebrar su cumpleaños número 47. Aunque hay quienes no descartan que sea Jimmy Butler de los Miami Heat. Se especula que la cantante ha sido captada varias veces yendo al pabellón del Kaseya Center para disfrutar de los partidos del equipo de él. Además, han intercambiado mensajes públicamente a través de sus perfiles de redes sociales y varios testigos aseguraron que habían quedado a cenar en Londres.

