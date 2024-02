Ni piña, ni papaya: Las frutas que Shakira come diariamente para estar flaca

Shakira no solo es la cantante colombiana más exitosa de la historia, de hecho, aparece como la artista latinoamericana más rica del globo. También es poseedora de una figura envidiable y un físico impresionante que le permite bailar el ritmo que quiera. Así la barranquillera navega con soltura en todos los géneros que interpreta y danza. La hemos visto bailar rock, merengue, reguetón, champeta, árabe y por supuesto, la m´sucia tropical, tan arraigada en nuestro país.

Cada vez que mueve las caderas la intérprete de Ojos así deja al descubierto que su figura es la que cualquier mujer anhelaría.

Ha trascendido que la barranquillera lora mantenerse en forma gracias a que es una disciplinada del ejercicio diario, de hecho, cuenta con entrenadora personal; así como los hábitos de alimentación saludable.

También te puede interesar: Mamá de Piqué se reconcilia con Shakira y se distancia de Clara Chía ¿Cómo pasó?

Sobre este último aspecto las frutas y el desayuno son un elemento y comidas vitales en alcanzar el peso ideal.

Y justamente sobre estos dos fue que la entrenadora de Shakira precisó a la revista Vogue. Anna Kaiser reveló detalles.

Así es el desayuno diario de Shakira

La profesional indicó la importancia de tener un desayuno saludable y no saltarse esta comida que es la primera del día. Además, el desayuno es el que permite a la persona llenarse de esas primeras vitaminas para comenzar las actividades de la jornada. Sobre lo que consume Shakira reveló que no puede faltar un batido verde desintoxicante que incluye verduras y frutas de este color, así como una proteína vegetal Sobre el consumo de frutas indicó que contrario a lo que pueda pensarse no es la piña o la papaya, mu habitual en la mañana, la que consume Shakira, sino que prefiere los frutos rojos, es decir, cerezas, moras, frambuesas, cerezas o arándanos. EN ocasiones las consume completas y frescas, pero también toma batidos hechos con estos frutos. Lo que si es cierto es que los consume a diario.

Sobre el resto de alimentos que consume en la tarde y en la cena, la artista incluye huevos, proteínas, prefiriendo el pescado, el aguacate, el tomate y en cuanto a los aceites, siempre el de oliva.

Sobre los alimentos prohibidos para la colombiana, anteriormente se había revelado que prefiere dejar fuera de su dieta las frituras, las gaseosas o bebidas carbonatadas y el exceso de grasa.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento