Alejandro Estrada: ¿Cuánto vale la ropa que usó en LCDLF? Su asesor lo reveló

La entrada de Alejandro Estrada a La casa de los famosos fue breve, pero sustanciosa. Sus palabras, actitudes y en general, toda su conducta ha sido centro de la polémica entre los cibernautas, que siguen el controvertido reality. Incluso, personajes famosos como Luisa Fernando W, Lina Tejeiro y Alina Lozano han opinado sobre lo que acontece en el formato en el triángulo Nataly Umaña, Alejandro Estrada y Miguel Melfi.

La conclusión parece ser sencilla: la presencia de Estrada en el lugar donde se desarrolla el romance entre su esposa (todavía lo es porque legalmente no están separados) ha dejado al descubierto que él es un hombre centrado, que domina sus emociones, no se deja llevar por ellas; caballero. Lo que se denomina popularmente `un tipazo`. La misma Nataly lo retiró cuando él se marchó y dijo que Alejo cae bien en todo lado y nadie tiene tacha o queja de él, ni siquiera ella.

Además de la buena imagen de la que hoy goza, el nortesantandereano de 44 años, hay que resaltar, y lo hizo la misma Umaña y algunas de sus compañeras de reality, es que es un hombre elegante, siempre bien vestido y con clase.

Y es así, Estrada siempre acude a los eventos impecablemente ataviado con trajes, que ya sean elegantes, causales o informales, llaman la atención y se llevan elogios.

El hombre detrás de los outfits del empresario y actor que mencionó en La casa de los famosos la misma Nataly: Giovanni López.

Alejandro junto a su asesor Giovanni López Fotografía por: Cortesía

¿Quién es Giovanny López, el asesor de Alejandro Estrada?

Se trata de un diseñador bogotano, de 51 años egresado de diseño de Modas de Taller Cinco, que lleva 27 años de experiencia y el mismo tiempo de amistad con Estrada, a quien conoció cuando aún no entraba a la televisión colombiana y trabajaba en los filtros de exclusivos bares y discotecas de la capital.

López y Estrada se hicieron buenos amigos cuando soñaban con destacarse en sus respectivas carreras. Hoy Giovanny es un reputado diseñador y el asesor de imagen de Estrada.

En charla con revista Vea, Giovanny reveló que en las dos ocasiones que Alejandro estuvo en La Casa de los famosos lució atuendos cuidadosamente seleccionados.

Esto cuesta la ropa que Alejandro Estrada usó en La Casa de los famosos

El domingo 3 de marzo cuando estuvo en entrevista con Cristina Hurtado y Carla Giraldo le recomendó combinar lo elegante con la tendencia. “Alejandro me comentó que iba a ir y era como de gala. Era importante que fuera elegante acorde con Cristina y Carla. No le puse corbata para que no se viera tan señorial, pero sí fue elegante. Y fue con tennis, como es el estilo de hoy. Después de la pandemia cambió la moda y se volvió más fresca, permite llevar tennis. Le incluí verde que es un color distinto y que está en tendencia con el tema de naturaleza y el cuidado del planeta”.

López reveló que este outfit tiene un costo de cuatro millones quinientos mil pesos.

Sobre la `pinta` que llevaba cuando ingresó a La casa de los famosos López también explicó que tuvo su razón de ser y de ninguna manera, se improvisó. No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que sería una de las citas más importante de su vida, ya que iba a romper con su esposa delante de todo un país. “Le monté un look más moderno, al estilo de él, muy casual. Como está de moda el tema de las cremalleras lo incluí en la chaqueta”, mencionó el diseñador sobre el outfit que tiene un valor comercial de tres millones ochocientos mil pesos, incluidos los zapatos.

Los dos atuendos está disponibles en la página web o tienda virtual del creador.

Aprovechamos el diálogo con el diseñador que ha vestido a diversas celebridades como Manolo Cardona, Gilberto Santarrosa, Miguel Varoni, Diego Cadavid y Fabián Ríos, por mencionar algunos, para saber cómo ha visto a Alejandro en este tiempo de turbulencia.

“Alejandro es un hombre muy positivo. Me dijo: `mira este es un momento muy difícil, estoy en boca de todo el mundo y así como hay gente que me ha apoyado, quiero apoyar a mis amigos. Quiero que me vista y maneje mi imagen`”, comentó el bogotano que no dudó en hacerle sus propuestas al actor y empresario a quien ha visto fortalecido a pesar de las circunstancias.

“Lo veo un hombre muy inteligente a pesar de sus momentos tan difíciles está aprovechando la situación para seguir adelante y no pensar negativo, sino todo positivo…la vida le está dando una oportunidad nueva y no al lado de una persona que de pronto, le reste, sino que le sume…”

Y tal y como Revista Vea había anticipado, Alejandro si tuvo un difícil de quiebre al salir de la casa y enfrentar a Nataly. “Se derrumbó, esa noche iba a habl,ar con Cristina (hurtado) y se fue. Dijo `ya me voy para mi casa,`. Fue muy fuerte y es entendible, estaba entregando su anillo a una mujer que había sido la más especial de su vida. Como asesor así como estuve en el momento de su matrimonio lo acompañé en su momento difícil…los asesores nos convertimos en un apoyo y ánimo…”, comentó López, quien en efecto vistió a Alejandro cuando caminó hacia el altar en un boda de ensueño en Cartagena, que ocurrió el 2 de junio del 2018.

