Mejores conciertos 2023 en Colombia: RBD, Karol G, The Weeknd, Vives, Waters y más

Las ciudades de Bogotá y Medellín recibieron en sus más grandes y emblemáticos escenarios los shows de algunos de los cantantes y agrupaciones más esperadas del año, unos nacionales y otros internacionales. Aquí un recorrido por los que representaron un hito durante el año por la relevancia de los artistas y el momento, sus giras, la cantidad de público o excelencia del show.

RBD Fotografía por: Eduardo Sánchez

RBD LLENÓ CUATRO ESTADIOS

En un hecho sin precedentes para la ciudad de Medellín, la agrupación mexicana, reunida de nuevo gracias a su Rebelde Tour luego de 15 años de ausencia de los escenarios, logró llenar cuatro estadios en su paso por Colombia. Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian deleitaron a 180 mil espectadores en el estadio Atanasio Girardot de la capital paisa los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre, convirtiendo a la visita de este grupo de pop en el evento musical del año.

THE WEEKND LLENÓ EL CAMPÍN

Con una imponente y apocalíptica puesta en escena que incluía un gigantesco escenario inspirado en una película de los 60s, una pasarela de más de 50 metros de largo, una mujer robot gigante y una inmensa luna además de bailarines, luces y pirotecnia, el artista canadiense The Weeknd, el más escuchado de Spotify, deleitó a casi 45 mil espectadores durante dos horas en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Hits como ‘Blinding Lights’, ‘Starboy’, ‘In Your Eyes’ y ‘Save Your Tears’ retumbaron en Bogotá.

KAROL G CUMPLIÓ Y ENAMORÓ

La cantante paisa que se ha convertido en una estrella global de la música gracias a su trabajo durante los últimos años regresó a su ciudad natal para presentar el ‘Mañana será bonito Fest’ el 1 y 2 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y sus alrededores. Allí ‘la Bichota’ conquistó a más de 80 mil almas con éxitos como ‘Amargura’, ‘Provenza’, ‘El Barco’ y ‘Tusa’, entre otros. Fueron más de dos horas de show en cada día los cuales se repetirán en 2024 en Bogotá.

LA DESPEDIDA DE ROGER WATERS

El tercer concierto de Roger Waters en Colombia marcó la que sería la despedida oficial del emblemático artista ingles de los escenarios como parte de su gira ‘Pink Floyd, Roger Waters, This Is Not A Drill’ en la que el vocalista y bajista interpretó con su prodigiosa agrupación los éxitos de la icónica banda que ayudó a fundar en Londres en 1965. El show que fue presenciado por más de 20 mil espectadores en el Coliseo MedPlus de Bogotá fue una alucinante protesta musical.

CARLOS VIVES Y LA PROVINCIA 30 AÑOS

La celebración por los 30 años de Carlos Vives y La Provincia marcó el regreso del artista samario y su agrupación al estadio El Campín de Bogotá. Con lleno total y durante casi tres horas el artista le hizo un homenaje a tres décadas en las que ha dejado en alto el nombre de Colombia y su música en todo el mundo. Durante el show, que contó con una hermosa puesta en escena, imágenes y muchos mensajes cargados de nostalgia, también participaron invitados especiales como Juanes, Aterciopelados, Ryan Castro, Alejandro Santamaría, Camilo y Sebastián Yatra, entre otros.

UN AÑO CARGADO DE MÚSICA

A este Top 5 de los mejores conciertos del año en Colombia, le siguen, muy de cerca, otros espectáculos de importantes artistas nacionales e internacionales que deleitaron a miles de fanáticos en diferentes escenarios como también lo fueron el Movistar Arena, el Parque Simón Bolívar y la Macarena. Marco Antonio Solís, Carín León, Bunbury, Andrés Cepeda, Los Fabulosos Cadillacs, Morat, Imagine Dragons, Alicia Keys, Hombres G, Pipe Bueno, Peso Pluma, The Cure, Pet Shop Boys, Swedish House Mafia, Manowar, Peso Pluma, Paramore, Maneskin y Blur, fueron otros de los mejores eventos de música que se presentaron en 2023 en nuestro país y que quedarán para la posteridad.

