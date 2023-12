Luis Miguel confirmó nueva fecha en Colombia: esta es la ciudad que visitará

El cantante Luis Miguel, quien se encuentra recorriendo varios países con su gira internacional, hizo un anuncio en la mañana del 12 de diciembre que causó emoción entre sus fanáticos.

De acuerdo con lo expuesto por ‘El sol de México’ y su equipo de trabajo, a las decenas de conciertos anunciados en agosto pasado para 2024, se suman otras 50 fechas en las que, por supuesto, incluyó una nueva presentación en Colombia.

Luis Miguel programó un nuevo concierto en Colombia, pero lo hará antes de los que ya había anunciado en agosto Fotografía por: Getty Images

¿Dónde será el tercer concierto de Luis Miguel en Colombia?

Inicialmente, se tenía planeado que el puertorriqueño de 53 años diera dos conciertos en este país: 17 y 18 de febrero de 2024 en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Sin embargo, el hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri confirmó que, antes de llegar a la capital colombiana, hará una parada en Cali. Así entonces, el público vallecaucano podrá disfrutar de sus canciones el 15 de febrero de 2024 en el estadio Pascual Guerrero.

No te pierdas: En qué se gastó ‘Yo me llamo Luis Miguel’ los 100 millones que ganó

En cuando al costo de las entradas, se informó que para la primera etapa de ventas, la cual comienza el 18 de diciembre, se manejarán unos precios especiales que oscilan entre los 130.000 y 11.000.000 de pesos, dependiendo de la localidad.

Mientras que para la segunda etapa, que inicia el 26 de diciembre y se extenderá hasta agotar existencias, los asistentes encontrarán las entradas a un precio un poco más elevado, pues estarán entre $160.000 y los $12.000.000.

Lo que debes saber sobre la actual gira de Luis Miguel

A pesar de las polémicas, ‘El Sol de México’ ha logrado deleitar a su público en todo el mundo. Por ejemplo, en la capital mexicana, a finales de noviembre pasado, brindó dos presentaciones en las que llamó la atención la particular manera en que llegó y se retiró del escenario: a bordo de un lujoso helicóptero.

Esta no sería la única exigencia del cantante para sus conciertos, no solo en esta sino en todas las ciudades. Y es que, según Infobae México, necesita que las paredes de su camerino estén forradas con telas de color blanco “para sentirse acogido y no experimentar la sensación de estar encerrado”.

Puedes leer también: Ricardo Arjona se despidió de la música para luchar contra grave enfermedad

De igual manera, Luis Miguel en su espacio de trabajo debe estar rodeado de rosas blancas, con tallo largo y libres de espinas, así como tener aromatizantes de vainilla, toallas blancas y botellas de agua marca Fuji.