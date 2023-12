Jonas Brothers en Colombia: fecha, precios y otros datos de su concierto para 2024

La agrupación musical Jonas Brothers, compuesta por los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas, sorprendió a sus millones de fanáticos en América Latina al confirmar que visitarán seis países de la región, entre estos Colombia.

El anuncio fue hecho en la mañana de este 13 de diciembre a través de las redes sociales de la banda norteamericana, originaria de Wyckoff, Nueva Jersey.

La última vez que los Jonas Brothers visitaron Colombia fue en 2010 Fotografía por: Getty Images

¿Cuándo es el concierto de los Jonas Brothers en Colombia?

De acuerdo con la información compartida, la primera parada que hará el grupo será en Sao Paulo, Brasil, donde tienen preparado un show lleno de sorpresas para el 16 de abril.

Días después, los hermanos Jonas llegarán a Colombia, tras 14 años de no hacerlo, para cantar lo mejor de su repertorio. La cita será el viernes 19 de abril de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá.

Cabe mencionar que el concierto de los Jonas Brothers en Colombia hace parte de su gira The Tour, con la que celebran los cinco trabajos discográficos que han sacado a la luz en sus 13 años de carrera musical.

En cuanto a la boletería para ver a los intérpretes de Sucker y otros éxitos, la promotora responsable del evento confirmó que la preventa comenzó el mismo día del anuncio y culminará el 16 de diciembre a las 10:00 a. m., cuando empieza la venta al público en general.

Te puede interesar:

Precio del concierto de los Jonas Brothers en Colombia

Para disfrutar del regreso de los hermanos Jonas a Bogotá, sus miles de fanáticos tienen una amplia gama de precios, los cuales dependen de la ubicación.

La boleta más costosa tiene un valor de 823.800 pesos, con servicio incluido, en la tribuna fan sur’; mientras que la entrada más económica es de 222.800 pesos, con servicio incluido, en el piso 3 (localidades 307 a 313).

Es clave tener en cuenta que las ubicaciones con mayor aforo son las de platea, cuyos precios oscilan entre los 552.800 y 477.400 pesos; así como las del piso 3.

“No nos olvidamos de ustedes y estamos muy felices de volver. No se pierdan esta experiencia que estará llena de magia, buenos recuerdos y sorpresas”, comentaron los Jonas Brothers por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Puedes leer también:

Un repaso por la historia de los Jonas Brothers

Su historia comenzó en el año 2006, cuando lanzaron el disco It’s About Time, que a pesar de no haber tenido la recepción esperada, los dio a conocer ante varias discográficas.

La suerte de los hermanos Jonas cambió cuando firmaron con Hollywood Records, una subsidiaria de Disney. La compañía les dio la oportunidad de participar en la película Camp Rock, junto a Demi Lovato, que se convirtió en un éxito rotundo y los catapultó a la fama mundial.

Fue entonces cuando estrenaron su segundo álbum, que vendió más de dos millones de copias y les valió una nominación al Grammy. Tiempo después lanzaron dos álbumes más, A Little Bit Longer y Lines, Vines and Trying Times, que alcanzaron el número uno en las listas de ventas. Además, realizaron varias giras mundiales y colaboraron con otros artistas como Miley Cyrus, Taylor Swift y Selena Gomez.

La separación de los Jonas Brothers se dio en el año 2013 por diferencias creativas y personales, pero sus seguidores nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo y sus deseos se hicieron realidad en el año 2019, cuando anunciaron su regreso como banda.