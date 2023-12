Conciertos The Cure y Pet Shop Boys este fin de semana en Bogotá

Este fin de semana y en dos jornadas Bogotá se llenará de sonidos y música de grandes estrellas que se presentarán en Road To Primavera, la ruta que transporta el espíritu del festival Primavera Sound por todo el mundo. Las bandas que encabezan el cartel de las dos fechas del evento son Pet Shop Boys y The Cure, junto a ellos estarán presentándose Minyo Cumbiero y Slowdive.

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE: PET SHOP BOYS

Pet Shop Boys Fotografía por: Getty Images

La ruta inicia con el show de Pet Shop Boys este sábado 9 de diciembre en el Movistar Arena. Banda británica de synthpop pondrá a bailar a los asistentes con su inconfundible performance cargado de electropop. El dúo presentará su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live, que ya ha recorrido toda Europa con gran éxito. Esta fecha también contará con la presentación de los colombianos Minyo Cumbiero, una fusión irreverente de ritmos latinos e influencias japonesas.

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE: THE CURE

En la segunda jornada del festival la agrupación británica The Cure estará en el mismo escenario del Movistar Arena para poner a vibrar a los fanáticos del buen rock. El grupo liderado por Robert Smith se presentará con su show completo de dos horas y media que recorrerá toda su trayectoria para satisfacer a sus fans. A ellos les acompañarán Slowdive y The Twilight Sad, dos proyectos que confirman la influencia multigeneracional de The Cure tras más de cuarenta años de carrera.

BOLETAS Y HORARIOS PARA ROAD TO PRIMAVERA

Las puertas del Movistar Arena de Bogotá abrirán este sábado 9 y domingo 10 de diciembre a las 4:00 p.m. y se estima que el show de las bandas este iniciando sobre las 7:00 p.m. Cada jornada el plato fuerte, integrado el día 1 por Pet Shop Boys y el día 2 por The Cure, estará en escena a las 9:00 p.m. Las últimas entradas para ambas fechas están disponibles a través del portal de tuboleta.com desde $100.000 hasta $600.000 (más costo de servicio). Ingresa ya y no dejes de asistir.