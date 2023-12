Cartel Festival Estéreo Picnic 2024: programación por días

Luego de que este lunes los fieles seguidores del Festival Estéreo Picnic recibieran con agrado la noticia de que el evento se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar dentro de Bogotá los días 21, 22, 23 y 24 de abril del 2024, hoy se conoció el cartel definitivo con la programación día por día, ya que aunque hace varias semanas se habían revelado los artistas, no se conocía la fecha exacta de su presentación dentro de los cuatro días que comprende este festival.

Te puede interesar: ‘Festival Estéreo Picnic cambió de locación: ahora será en el Parque Simón Bolívar dentro de Bogotá’

LINEUP POR DÍAS DE ESTÉREO PICNIC 2024

Paramo Presenta, organizador del Festival Estéreo Picnic dio a conocer el LineUp por días de una nueva edición de este evento masivo que se ha convertido en uno de los festivales de música más importantes del continente. Los cantantes, agrupaciones y Djs estarán en escena así cada día:

DÍA 1 FEP: JUEVES 21 DE ABRIL

Paramore Fotografía por: Instagram

Encabezados por las agrupaciones Paramore, Limp Bizkit y Thirty Seconds to Mars. El cartel del primer día del FEP se completa con King Gizzard & The Lizard Wizard, Hozier, ZHU, Floating Points, Rina Sawayana, Bad Gyal, Laura Pérez, Future Islands, Maca & Gero, Buha 2030, Mala Bengala, Lucas Hill, Mariscos y el Dj colombiano Tornall.

DÍA 2 FEP: VIERNES 22 DE ABRIL

El segundo día del FEP está protagonizado por el artista ingles Sam Smith y la cantante norteamericana SZA. Junto a ellos también estarán Greta Van Fleet, Phoenix, Black Coffee, James Blake, Dove Cameron, Arca, Four Tet, Omar Apollo, Nothing But Thieves, Overmono, Verraco, Akriila, Divina Niño, Irepelusa, Matar Fuma, Saikoro, Okraa, Ana María Oramas y el recordado grupo de merengue pop Proyecto Uno.

DÍA 3 FEP: SÁBADO 23 DE ABRIL

El día tres del FEP la bandera la lidera el cantante urbano paisa Feid y la banda de rock alternativo británica Placebo. A ellos se suman M.I.A., Grupo Frontera, Tainy, The Blessed Madonna, Poolside, Kittin, Who Made Who, Penyair, Dillom, Nuclear Digital Transistor, Homie, El Kalvo, Afro Legends, Lolabum, More, Laurel y la icónica agrupación de salsa Fruko y Sus Tesos.

DÍA 3 FEP: DOMINGO 24 DE ABRIL

El último día del FEP 2024 el festival se despide con broche de oro con el anhelado debut de Blink-82 en Colombia. Junto a ellos veremos a Arcade Fire, The Offspring, Kevin Kaarl, Nicki Nicole, Jaden, La Etnnia, YSY A, Yves Tumor, Latin Mafia, Oblivion’s Mighty Trash, Verito Asprilla, Ruzto, Selene, Los Dinosaurios Murieron Ayer, Volcán, Caballos de Fuerza y el dúo francés de house The Blaze.

Te puede interesar: ‘Concierto Roger Waters en Colombia. Llegó el gran día fanáticos de Pink Floyd’.