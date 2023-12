Festival Estéreo Picnic cambió de locación: ahora será en el Parque Simón Bolívar

La organización del Festival Estéreo Picnic (FEP) ha dado varias sorpresas de cara a la edición que se realizará en 2024, pues además de presentar el cartel oficial de artistas invitados que deleitarán al público en la próxima edición, se confirmó que el evento se volverá a realizar dentro de la ciudad de Bogotá y no en sus alrededores.

Festival Estéreo Picnic 2024 Fotografía por: getty images

¿Dónde será el Festival Estéreo Picnic 2024?

De acuerdo con lo expuesto ante los medios de comunicación el FEP 2024 se realizará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, donde se han llevado a cabo otros importantes eventos musicales, los días 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024.

La idea de trasladar el popular festival de la sabana al interior de la capital surgió gracias a Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, quien aseguró que la ciudad “es la capital nacional de la cultura, del entretenimiento y es un referente internacional, por eso es hora de hacerlo allí”.

Ya en la mañana de este 4 de diciembre, Páramo Producciones, empresa responsable del Festival Estéreo Picnic, anunció que tomaron en cuenta la solicitud de Galán: “Hoy la ciudad nos abre sus puertas de nuevo y estamos felices de aceptar esta invitación para volver a casa”.

El anuncio generó una gran cantidad de reacciones, entre ellas favorables por parte de quienes se sienten aliviados en temas de transporte. “Ahora será mucho más fácil y barato volver a la casa”, “eso reactiva la economía de los negociantes de nuestra ciudad”, “me alegra mucho la noticia” y “creo que todos estamos de acuerdo”, fueron algunos de los comentarios que recibieron en redes sociales.

Una casa con un parque espectacular donde replicaremos la experiencia de Un Mundo Distinto y llevarla más allá. Usaremos espacios que no se han usado antes en eventos con la misma cantidad de tarimas, el mismo tamaño y la misma calidad de producción a la que conocemos pic.twitter.com/0Q290EfaRY — EL PRESENTE. (@Festereopicnic_) December 4, 2023

Cartel de invitados del Festival Estéreo Picnic 2024

Entre los platos fuertes que tendrá el ya tradicional FEP, está la banda norteamericana Blink-182, que estaba pactada para la edición anterior, pero cuya presentación se pospuso por la fractura que sufrió Travis Barker, uno de sus integrantes.

El reguetonero colombiano Feid también fue confirmado entre los músicos presentes para la próxima edición, siendo esta la primera vez que es invitado.

Otros artistas y agrupaciones que estarán en el Festival Estéreo Picnic 2024 son SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, PlaceBo, Greta Van Fleet, Thirty Seconds To Mars, M.I.A, The Offspring, Phoenix, Black Coffee, James Blake, Grupo Frontera, Rina Sawayama, The Blaze, Tainy, Dove Cameron, Fruko y sus tesos, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Gyal, Proyecto Uno, Four Tet Kevin Kaarl, The Blessed Madonna, Nicki Nicole, Omar Apollo, ZHU, Jaden, Nothing But Thieves, Latin Mafia, Penyair, Floating Points, Yves Tumor, Ruzto, Tornall, entre otros.