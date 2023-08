Ximena Herrera habló de su protagónico en ‘Buscando a Frida’

Ximena Herrera se hizo popular en Colombia con su interpretación de Ximena, la esposa de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos. La actriz boliviana, que ha desarrollado su carrera en México, personifica de nuevo a una madre, en la nueva adaptación de ¿Dónde está Elisa?, original de Pablo Lllanes, producción que ha tenido varias versiones: la chilena, en 2009, protagonizada por Monserrat Prats, Sigrid Alegría, Francisco Melo y Paola Volpato, la estadounidense, en 2012, con Vanessa Posse, Sonya Smith, Gabriel Porras y Catherine Siachoque en los papeles principales y la colombiana, en el mismo año, donde Laura Perico, Cristina Umaña, Juan Pablo Gamboa y Anabell Rivero hicieron las interpretaciones estelares.

La grabación de 'Buscando a Frida' se hizo en plena pandemia. El reto a todo nivel fue recompensado por la industria y por el público. Fotografía por: TELEMUNDO

En esta versión de Telemundo Internacional, Ximena Herrera interpreta a Marcela Bribiesca de Pons, la mamá de Elisa, quien vive la angustia de la desaparición de su hija y a la vez es testigo del desmoronamiento de su familia, que poco a poco, ve salir a la luz sus secretos. La producción, donde comparte créditos con Victoria White, Eduardo Santamarina, Arap Bethke, Alejandra Barros, Grettell Valdés y Rubén Zamora, se grabó en pandemia, situación que se convirtió en un reto y la dedicación de escritores, directores y actores tuvo sus frutos, “nos ganamos un Emmy el año pasado como Mejor Programa Hispanoparlante en Estados Unidos. Fue un algo que hicimos en cuatro paredes, no era una cosa con explosiones, ni locaciones espectaculares, era un drama que estaba sostenida por una historia muy bien escrita por actuaciones, dirección y fotografía maravillosas”, cuenta Ximena Herrera, en diálogo con Vea.

La artista no vio las otras versiones hechas en el mundo de ¿Dónde está Elisa? Y al final, quedó encantada con el proyecto. “cuando leí de que trataba, y aparte como arrancaba la historia, porque empieza con la desaparición de mi hija, que se va a una discoteca con sus primos y desaparece, me llamó muchísimo la atención. A mí me gustan mucho los trillers en donde no es nada más sentarte enfrente de la televisión y mirar y digerir, sino pensar qué pudo haber pasado…Yo lo hice como si la historia jamás hubiera sucedido. Eso lo hace diferente, en cada episodio que termina uno se queda pensando qué habrá pasado, todos los personajes tienen un giro impresionante. Nadie sabe qué va a pasar hasta el siguiente capítulo”.

De esta manera, Ximena se convirtió en Marcela

Para crear a Marcela Bribiesca de Pons, la mamá de Frida, la actriz boliviana, que vive en México desde 2003, hizo un intenso trabajo de preparación a muchos niveles y enfrentó un gran desafío: “no soy mamá, entonces tenía que buscar el referente de cuál sería el amor más cercano al de una madre”. Lo primero fue conectar con lo más parecido a un hijo que yo tengo y son mis hermanos, porque yo los crie, Desde que nacieron estuve ayudándole a mi mamá día y noche, porque tuvo tres bebés de la noche a la mañana y yo tenía dieciséis años. Como con mis hermanos, tuve que tratar de imaginarme qué sentiría Jimena si algo así le pasara a uno de sus hermanos”.

Su proceso de construcción también tuvo mucho de investigación, que dejó resultados duros, pero también llenos de emotivos descubrimientos. “Hablar con mujeres que, desgraciadamente, han tenido hijos desaparecidos o les habían secuestrado un hijo y ver como todo ese proceso, qué hacían y sentían. No cuestión de días o de meses, vi que se vivían por segundos, minutos y horas. Por más de que muchas madres tengan un hijo perdido por muchos meses o quizá años, es impresionante como siempre, estén haciendo lo que estén haciendo, en la parte atrás de la cabeza está la búsqueda constante de la madre hacia su hijo”.

Para la artista, que disfruta cada momento de la preproducción, es realmente magnífico desarrollar el lenguaje que va a llegar a cada espectador, “lograr que los sentimientos, que las palabras que se digan vengan realmente desde adentro. Y eso es lo que nos hace conectar con el público. No es nada más sacar lágrimas de cocodrilo y pensar que eso va a tocar a al espectador, lo hacemos porque lo amamos, porque es algo que traemos dentro, es una hasta adicción, adrenalina”.

Ximena también fue mamá en ‘El Señor de los Cielos’

La actriz boliviana hizo pareja en 2013 con Rafael Amaya, quien personificaba a Aurelio Casillas. “La mayoría de la gente me reconoce por Ximena en El Señor de los Cielos, uno de los personajes más entrañables para mí, no solo porque compartíamos nombre, que fue una super casualidad, sino que también era una madre que quería proteger a sus hijos para que no estuvieran dentro del mundo del narcotráfico. Fue un personaje que tuvo un impacto mundial muy grande, y gracias a esa serie se abrió la categoría en los Emmys para programas en español, porque el rating en Estados Unidos llegó a ser tan alto que los americanos estaban viéndola con subtítulos. En la temporada uno ganó un Emmy, lo mismo que Buscando a Frida, ambas de Telemundo”.