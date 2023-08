Gal Gadot confirma ‘Wonder Woman 3’

La mujer maravilla es un ícono en el mundo de los superhéroes, y Gal Gadot, la actriz que se convirtió en Diana Prince en 2016, con Batman vs Superman, es considerada una de las actrices más versátiles del cine actual. La israelí se puso a tono con el reto de interpretar a la heroína, que a partir de 1975 personificó Lynda Carter. Wonder Woman, la primera entrega de esta nueva versión se estrenó en 2017 y en este filme participaron también Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston y Elena Anaya.

Tres años después, en medio de una gran expectativa, Wonder Woman 1984 fue puesta a consideración del público, pero las críticas, traducidas en cifras, no fueron las mejores. El filme dirigido de nuevo por Patty Jenkins, estelarizado por la israelí de 38 años, y con la participación de Pedro Pascal, fue calificado como un fracaso. En ese momento, con los evidentes resultados, era prácticamente un hecho que no habría una tercera película con heroína como personaje central.

Te puede interesar: Gal Gadot, la mujer maravilla, contó que un director la intimidó: ”me sorprendió”

La israelí contó se está en el proyecto que prepara la nueva película de 'la Mujer Maravilla'. Fotografía por: Cortesía Warner Bros

Así reveló Gal Gadot que se hará ‘Wonder Woman 3′

Gal Gadot, quien se encuentra en plena gira de promoción de Agente Stone, película de Netflix, plataforma en la que alcanzó éxito con Red Notice, filme en el que compartió créditos con Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, ‘la roca’, declaró que la amazona volverá a la gran pantalla.

Cuando la entrevistaban para ComicBook sobre su nuevo rol cinematográfico, le preguntaron sobre Diana Prince y si volverían a verla. La actriz de Justice League y Keeping up with the Joneses, contestó con gran ilusión, “me encanta interpretar a la Mujer Maravilla. Es tan cercana y querida para mi corazón. Por lo que escuché de James Gunn y de Peter Safran, vamos a desarrollar juntos ‘Mujer Maravilla 3′”. No sabe todavía quiénes acompañarán a la valiente amazona y cuándo se iniciaría el rodaje.

Te puede interesar: Esta es la película más vista en la historia de Netflix

Gal Gadot: de reina de belleza a ‘Mujer Maravilla’

Gal Gadot nació el 30 de abril de 1985 en Petaj Tivka, en Israel. En 2004 representó a su país en Miss Universo y su participación hizo que varias formas internacionales se fijaran en ella. Prestó servicio militar y se graduó en derecho. Aunque comenzó su carrera como actriz en 2007, su reconocimiento a nivel mundial lo alcanzó dos años después, cuando interpretó a Gisele Yashar, en Fast & Furious. Repitió en 2011, con Fast Five, en 2013 con Fast & Furious 6 y tuvo una aparición en Fast 7, en 2015.

La israelí es muy conservadora al hablar de su vida privada, pero se sabe que está casada con Yaron Varsano y es madre de tres niñas: Alma, Maya y Daniella.