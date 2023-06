Gal Gadot, la mujer maravilla, contó que un director la intimidó: “me sorprendió”

Cuando Gal Gadot rodó Liga de la justicia tuvo que enfrentarse a más de un villano y no solo en la pantalla. En 2017, durante el rodaje del filme, la actriz israelí fue víctima, lo mismo que varios de sus compañeros, entre ellos Ray Fischer, de los maltratos verbales de Josh Whedon, quien fue designado como director en reemplazo de Zack Snyder. Al parecer, y según reportó Hollywood Reporter en primera instancia, el inconveniente comenzó con varios diálogos que la actriz de 38 años y 1.78 m, consideró que no eran apropiados para su rol, pero aún así tuvo que hacerlos, por la presión del también guionista y productor. El problema interno dio lugar a una investigación por parte del estudio, donde estuvieron citados para declarar varios miembros de la producción. “Le dijo que él era guionista y que ella iba a callarse y a recitar sus líneas, y que él podía hacerla quedar como una estúpida en la película”, dijo uno de ellos.

Gal Gadot contó que se sorprendió con as palabras de Josh Whedon. Fotografía por: Getty Images

Gal Gadot reaccionó de esta manera a las amenazas

En su momento, la actriz, casada con Yaron Varsano y madre de Alma, Daniella y Maya, guardó silencio al respecto ante los medios, pero en 2021 recordó las amenazas. “(Dijo) que haría mi carrera miserable. Tomé las medidas pertinentes de inmediato”, le dijo a un medio de su país, a la vez que mencionó la reacción que tuvo por sus palabras. “Me sorprendió la forma en que me habló. Te marea porque no puedes creer que te lo haya dicho a ti. Y si se lo dice a mí, es evidente que se lo dice a mucha gente”.

Gal Gadot le contestó a Josh Whedon

El cineasta trató de minimizar las acusaciones de Gadot, y le dijo a la revista New York, “yo no amenazo a nadie”. En la misma entrevista argumentó que las ´diferencias’ con la estrella eran producto del lenguaje, “el inglés no es su primer idioma, y yo tiendo a ser molestamente florido con mis discursos”. Tal vez el director no estaba preparado para la respuesta de la protagonista de Red Notice, quien, en un correo dirigido no a él, sino al medio, fue contundente, “entendí perfectamente lo que dijo”. Varias actrices de Buffy, cazavampiros, como Charisma Carpenter y Michelle Tachtenberg, que habían sido dirigidas por el newyorkino, también refirieron los malos tratos que habían recibido. Lo cierto es que Warner lo retiró de sus filas y HBO lo relevó de The Nevers.