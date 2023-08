Margot Robbie, de ‘Barbie’, usó sus ganancias en ‘una deuda de amor’

Barbie es una de las películas más taquilleras de la temporada, pues en este momento ya alcanzó 900 millones de recaudación y todavía falta más. Según Variety, el dinero que recibieron sus protagonistas, Margot Robbie y Ryan Gosling, es de 12.5 millones de dólares cada uno. La australiana, que con esta cifra se convierte en la actriz mejor pagada de Hollywood, ha sabido cómo invertir sus ganancias desde que obtuvo su primer papel, el de Donna Freedman en la telenovela Neighbours, tanto que ahorró para, si un siguiente trabajo se demoraba, pudiera mantenerse durante un periodo de tres años. En 2011, ya en Estados Unidos, hizo la serie Pan Am y dos años después personificó a Naomi Lapaglia en El lobo de Wall Street, junto a Leonardo DiCaprio. Focus, maestros de la estafa, Escuadrón suicida, I, Tonya, Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell y Babylon, representaron para la australiana, fama y dinero.

Hoy, gracias a 'Barbie', Margot Robbie es la actriz mejor pagada de Hollywood. Fotografía por: Cortesía Warner

Se conoce que la protagonista de Barbie invierte en bienes raíces, y posee una mansión en Venice Beach (California), que tiene un costo de 5 millones de dólares. Otra importante fuente de ingresos es su productora, LuckyChap Entertainment, empresa que fundó en 2014, con Tom Ackerley, quien entonces era su novio, Sophia Kerr y Josey McNamara. Su compañía ha tenido a cargo películas como I, Tonya (protagonizada también por Robbie), Aves de presa, Promising Young Woman y Barbie.

Margot Robbie saldó una deuda de amor

Margot Robbie nació en Dalby, Australia, el 2 de julio de 1990. Su papá, el granjero Doug Robbie abandonó a su mamá, la fisioterapeuta Sarie Kessler, quien se hizo cargo de la crianza y cuidado de sus cuatro hijos: Lachlan, Cameron, Margot y Anya. Los primeros años de la actriz transcurrieron en una granja de la Costa Dorada. Kessler siempre apoyó la carrera de su hija, quien la sorprendió cuando era una adolescente cuando le comunicó que quería ser actriz. La protagonista de Barbie contó, en una entrevista que le concedió a CBS Sunday Morning, que su progenitora estuvo siempre pendiente de sus necesidades, pues al principio de su carrera el dinero no abundaba, pero entonces Sarie tomaba dinero destinado al pago de la hipoteca de su vivienda, ubicada en Southport, para subsidiar a la artista. “Ella me prestaba dinero, y siempre supe que tenía que devolverlo”. Consciente del compromiso de su madre, la joven estrella llevaba las cuentas de cada préstamo. “Todavía tengo ese pedazo de papel. Todo lo que le debía a mi mamá, lo tenía escrito”. Fiel a la promesa que había hecho, la artista y productora cumplió su sueño en 2014, y precisamente en el cumpleaños 60 de su progenitora le dio la sorpresa, pues había pagado en su totalidad la deuda de la casa materna. “Mamá, no te preocupes más por esa hipoteca. Ya ni siquiera existe”, le dijo. Al parecer, la suma adeudada eran casi 500 mil dólares.