Margot Robbie, de ‘Barbie’, está casada, pero hizo de todo para besar a Brad Pitt

Margot Robbie, la protagonista de Barbie, está felizmente casada, pero no puede ocultar que, como cualquier fan enamorada, está dispuesta a darlo todo por un galán. Se pensaría que la australiana, quien en 2019 protagonizó junto a Brad Pitt el filme Érase una vez en Hollywood, habría tenido, con ocasión del rodaje, muchas oportunidades para departir con el ex de Angelina Jolie, pero no fue así, pues solo hicieron una escena juntos.

Pero Margot y Brad tuvieron una segunda oportunidad, esta vez en el filme Babylon, dirigido por Damien Chazelle, donde interpretaron a Nellie Laroy y Jack Conrad. Esta vez la actriz de 33 años no estaba dispuesta a renunciar al sueño de besar a quien ha sido el galán de muchas, entre ellas, Jennifer Aniston, Ana de Armas, Juliette Lewis y Gwyneth Paltrow.

Muy recursiva, y aunque la escena del beso no hacía parte de la idea inicial, Robbie no iba a cesar en su empeño, como lo contó en entrevista con E! news. “eso no estaba en el guion, pero pensé ‘¿cuándo más tendré la oportunidad de besar a Brad Pitt? Voy a intentarlo”.

Margot Robbie confesó que no perdió la oportunidad de besar a Brad Pitt en 'Babylon', aunque la escena del beso no estuviera en el guion original. Fotografía por: INSTAGRAM

Una charla con ‘el jefe’ la puso en la ruta de cumplir su sueño, “le dije al director, ‘Damien, creo que Nellie subiría y besaría a Jack’. Al estadounidense, después de pensarlo, le pareció buena idea, pero enseguida notó sus intenciones “…espera, sólo quieres besar a Brad Pitt”. Margot se defendió, “entonces demándame. Esta opción podría nunca volver a darse…y funciona para el personaje”.

Todos esperaban esta escena, que al final, salió perfecta, y Brad Pitt, dijo que la actuación de Margot en este filme era lo mejor que había visto de ella.

Margot Robbie se le ‘declaró' a su esposo

Margot Robbie conoció a Tom Ackerley en el set de filmación de Suite Francaise, película donde la nacida en Dalby (Australia) interpretó a Celine y el originario de Surrey (Inglaterra) se desempeñó como asistente de dirección. A la actriz le llamó la atención y decidió tomar acción, como lo confesó en una entrevista con Vogue. “Era soltera y la idea de tener una relación me daba ganas de vomitar. Con Tom fuimos amigos por mucho tiempo y siempre estuve enamorada de él. Pensaba: ‘Él nunca me amaría’. Me dije: ‘No seas estúpida, dile que te gusta’”. La sinceridad de Margot funcionó, y la pareja, que intentó mantener su romance en la más absoluta privacidad, contrajo matrimonio en diciembre del 2016 en la Costa Dorada en Australia. La pareja, que no se fue de luna de miel porque se quedó filmando Yo, Tonya, tiene su propia productora, LuckyChap Entertainment.