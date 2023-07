Margot Robbie de ‘Barbie’ inventó ‘un día rosa’ durante el rodaje, ¿cómo funcionó?

Barbie se estrena este 20 de julio, y cada vez se conocen más detalles sobre el filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling. La actriz de 33 años no fue la primera opción para interpretar a la icónica muñeca. Se conoció que Amy Schummer era quien había sido seleccionada para protagonizar la película, pero sorpresivamente declinó su participación, asegurando, en ese momento, que su decisión obedecía a inconvenientes con su agenda, aunque, tiempo después, la actriz confesó que dio un paso al costado porque tenía diferencia de conceptos con la parte creativa. Con la partida de Schummer, el nombre Anne Hathaway encabezó la lista de Barbie, pero cuando la producción, cuyos derechos pertenecían a Sony, pasó a Warner Bross, también cambió de protagonista, dejando la puerta abierta para la llegada de la actriz nacida en Dalby, en Australia.

Te puede interesar: Imagen: así luce Ryan Gosling como Ken el novio de Barbie

Margot Robbie creó 'el día rosa' durante la filmación. Al finalizar el proyecto, los hombres que pertenecieron a la producción, tuvieron un gran detalle: compraron camisetas rosas con franjas arcoíris y se las entregaron a los miembros del equipo. Fotografía por: Getty Images

Cuando Margot Robbie se ‘posesionó’ en el personaje de Barbie, la muñeca más famosa del mundo, y llegó al set de filmación, instauró una curiosa costumbre. Ryan Gosling, quien en el filme es su pareja, en el rol de Ken, su eterno enamorado, reveló los particulares detalles. La estrella de La gran apuesta, contó que la actriz ‘creó’ una manera para rendirle homenaje a la película. “Margot puso un día rosa a la semana, en el que todo el mundo tenía que llevar algo rosa. Si no lo hacías, tenías que pagar una multa.” La regla no solamente era para el elenco, pues todos los miembros de la producción también debían lucir algún detalle de este clásico color. La artista se tomó tan en serio su rol, que recogía personalmente el dinero de ‘las multas’, que estaba destinado a obras de caridad.

Te puede interesar: Barbie en Colombia: fecha de estreno, precios, dónde ver la película y más

La verdadera relación entre Margot Robbie y Ryan Gosling en ‘Barbie’

El gesto de Robbie impactó tanto a los hombres que hacían parte de la producción, que al finalizar el proyecto tuvieron un gran detalle. “fueron juntos a comprar, con su dinero, camisetas rosas con franjas arcoíris para todo el equipo”.

Robbie, quien además de protagonizar la película de Greta Gerwig, también fue su productora, confesó cuál era la naturaleza de su relación con ‘Ken’. “Realmente lo soborné. Esa es la base de nuestra relación. Solo ven a hacer la película de ‘Barbie´, te compraré un regalo todos los días”, le dijo a The New York Times. Y realmente cumplió, porque el actor canadiense recibió, de manos de la artista, un presente rosa, que le entregó cada día, además, adornado con un moño del mismo tono. “Hubo momentos en los que recibí un collar de conchas de Puka…Muchas gracias,no tienes que seguir haciendo esto. Estoy seguro de que tienes otras cosas que hacer, como producir una película y protagonizar una película y dirigir una empresa. Y producir películas de otras personas. No tienes que seguir preocupándote por eso”, contó su coestrella.