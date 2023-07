Ryan Gosling de ´Barbie´: ella es la actriz Eva Mendes, su verdadero amor

Ryan Gosling, Ken en Barbie, encontró a su gran amor en 2011, en el set de grabación. El actor nacido en Canadá filmaba The Place Beyond the Pines y coincidió con la actriz Eva Mendes. Sus roles como marido y mujer hicieron que además de los sentimientos que comenzaron a aflorar, también les hicieran desear hacer de la ficción la realidad de sus vidas. Pero, si algo caracteriza al actor de Blue Valentine y a la protagonista Hitch es su discreción y la negativa a hacer pública su vida privada. Nunca confirmaron que estaban sosteniendo un romance, pero los paparazzi no tardaron en descubrirlos, en medio de un paseo romántico en el California Adventure Park, en Disneylandia.

Cuando Ryan Gosling y Eva Mendes se enamoraron cambiaron algunas de sus prioridades, una de ellas, tal vez la más importante: tener hijos. En una de esas ocasiones en las que el actor habló sobre su relación, declaró al respecto, “no estaba pensando en niños antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella”. A la actriz le sucedió lo mismo, como se lo confesó a People, “nunca antes quise tener bebés hasta que me enamoré de Ryan y resultó que tenía 40 años y tuve mi primer bebé”. El 12 de septiembre de 2014 su sueño de ser padres se hizo realidad con el nacimiento de Esmeralda Amada. Casi dos años después le dieron una hermanita, Amada Lee, quien vino al mundo el 29 de abril de 2016.

Aunque Eva no estuvo en la 'premiere' de 'Barbie', es la principal fan de su esposo. Ese día él lució un collar que tenía un dije con la letra 'E'. Fotografía por: INSTAGRAM

Ryan Gosling y Eva Mendes, una pareja felizmente ‘privada’

Nunca hablaron de sus embarazos, no anunciaron el nacimiento de sus hijas y tampoco confirmaron si estaban casados. En el 2002, las declaraciones de la actriz nacida en Miami, en el podcast Kylie and Jackie O Show, y un tatuaje que decía ‘De Gosling’, hicieron que los medios dieran casi por sentado que ‘oficialmente’ ya eran marido y mujer. Pero, una vez más, la artista sembró la duda. “¿Quién dice que no lo estábamos ya? Me gusta mantener todo misterioso. Soy una mujer misteriosa”, dijo, además de aclarar que la marca en su piel no era reciente, solo que no había querido mostrarla.

En más de una ocasión, cuando a Gosling le preguntan cómo es su mujer perfecta, solo dice que es simplemente Eva Mendes. Su admiración y amor por ella lo hizo ‘traicionar’ su lema de privacidad y cuando subió a recibir el Golden Globe, en la categoría Mejor Actor- Comedia Musical por su rol de Sebastian Wilder en el filme La La Land. “Solo me gustaría intentar dar las gracias a una persona como es debido y decir que, mientras yo cantaba y bailaba y tocaba el piano y vivía una de las mejores experiencias que he tenido nunca en una película, mi esposa estaba criando a nuestra hija, embarazada de nuestro segundo y tratando de ayudar a su hermano a librar su batalla contra el cáncer. Si ella no hubiera asumido todo eso para que yo pudiera tener esta experiencia, seguramente sería otra persona la que estaría aquí arriba aparte de mí. Así que cariño, gracias”.