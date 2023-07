“Me sentía avergonzada”, Emily Blunt, de ‘Oppenheimer’, sobre trastorno infantil

Emily Blunt, Kitty en 0ppenheimer, el filme de Chris Nolan que se estrenó esta semana, no ha tenido ningún problema en compartir un aspecto de su vida privada que se convirtió en ejemplo de superación. La actriz londinense, recordada por su papel de Emily en El diablo viste a la moda, sufrió de tartamudez cuando era niña, pero, sin buscarlo, encontró en la actuación la forma perfecta para trabajar en ese trastorno que, en ciertas ocasiones, vuelve a aparecer en su vida adulta. “Una vez que eres tartamudo, siempre serás tartamudo”, dijo al recordar que bajo situaciones de mucha presión o al hablar con su esposo, el actor John Krasinski o su familia puede volver a aparecer. “Es bastante raro, tartamudeo menos con una persona que no conozco”.

Te puede interesar: Cillian Murphy hizo estricta dieta para protagonizar ‘Openheimer’, ¿qué comió?

Los actores Emily Blunt y John Krasinski se casaron el 10 de julio del 2010. Tienen dos hijos, Hazel y Violet. Fotografía por: Getty Images

Blunt le contó a People que comenzó a experimentar este trastorno cuando tenía 6 o 7 años y que considera que la tartamudez es hereditaria, pues su abuelo y su primo son tartamudos. Durante mucho tiempo, la hoy exitosa actriz vivió situaciones difíciles, como recordó en entrevista con InStyle hace algunos años. “Se burlaron mucho de mí, y por eso, hoy sigo odiando a los abusones y a las personas crueles”. La actriz, madre de Hazel y Violet, no terminó su ‘tormento’ en mucho tiempo. “Cuando era niña, al principio de mi adolescencia, no hablaba mucho porque no podía. Puede que eso fuera algo bueno porque me empapé de todo como una esponja, pero no lo recuerdo como una cosa consciente. Creo que lo único que no quería era hablar. Me sentí muy avergonzada” le dijo a la revista Stella.

Te puede interesar: Oppenheimer: los secretos detrás de la película del director Christopher Nolan

Emily Blunt encontró la solución en la actuación

Pero la niña nacida en 1983, recibió a los 12 años, un impulso que cambió su vida, y que vino de parte de uno de sus maestros, quien se había dado cuenta que la niña no tartamudeaba en ciertas ocasiones. “El profesor de mi clase era un tipo genial llamado Sr. McHale. Era un hombre enorme con un bigote enorme. Me preguntó si quería hacer la obra de la clase, y le dije que no. Y me dijo: ‘Pero creo que puedes hacerlo, te he oído hacer voces tontas e imitar a la gente… ¿Por qué no lo haces con acento?”. Así vino su primera actuación ante el público. “Fue algo muy liberador para mí de niña. De repente, tenía fluidez. El alejarte de ti mismo, en cierto modo fue liberador. Acepté y hablé con total fluidez”, en declaraciones recogidas por Bang Showbiz.

Emily fue anfitriona de Freeing Voices, Changing Lives Gala 2022, un evento organizado en Nueva York, por el Instituto Estadounidense para la Tartamudez, se refirió en aquella ocasión, a lo que significan para ella las personas que viven con su misma condición, “los tartamudos son mis héroes”. Considera que su trabajo con la fundación y la visibilización del trastorno mencionado como “un trabajo que le llega al corazón”. Blunt trabaja para abordar este trastorno desde otro punto de vista, “tienes que enamorarte del hecho de que tienes una tartamudez para aceptarla. Pero no es todo lo que tienes, todo el mundo tiene algo, y es solo lo tuyo”.