Cillian Murphy hizo estricta dieta para protagonizar ‘Openheimer’, ¿qué comió?

Cillian Murphy sorprende con Openheimer, la nueva película que estelariza y donde comparte créditos con Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr y Rami Malek. El actor nacido en Cork, Irlanda, es famoso por asumir de manera integral los papeles que interpreta, y en esta ocasión no ha sido la excepción. El protagonista de producciones como Peaky Blinders, busca siempre captar la esencia de sus personajes y parecerse físicamente a ellos, así que J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, se convirtió en un reto para él.

Aunque se le notaba, fueron dos de sus compañeros de elenco quienes revelaron lo que sucedía con Murphy, casado con Yvonne McGuinness y padre de Malachy y Aran. Matt Damon, Leslie Groves en el filme de Christopher Nolan, contó en una entrevista con ET, que el protagonista, con quien el elenco departía durante todas las jornadas de grabación y además convivió durante meses, en un hotel en medio del desierto, en Nuevo México, nunca compartió a la hora de comer. “Invitábamos a Cillian a cenar todas las noches y él nunca iba”. El comentario causó sorpresa y generó varios interrogantes, pero Emily Blunt, quien caracterizó a Kitty Openheimer, contó la razón de la ausencia sistemática de su colega. “Comía como una almendra, creo, la mayoría de las noches, o como un pequeño trozo de manzana. Estaba tan demacrado”.

Te puede interesar: Ryan Gosling de ‘Barbie’: ella es la actriz Eva Mendes, su verdadero amor

Cilian Murphy nunca cenó con sus compañeros de 'Openheimer' durante el rodaje. Sus razones eran de 'peso'. Fotografía por: INSTAGRAM

Cillian Murphy perdió muchos kilos

Cillian Murphy, quien únicamente habla sobre su trabajo y mantiene en total reserva su vida privada, habló sobre Openheimer con The New York Times y justificó los sacrificios que hizo para conseguir la perfección en su caracterización. “Me encanta actuar con mi cuerpo, y Oppenheimer tenía un físico y una silueta muy distintos, que quería hacerlo bien. Tuve que perder bastante peso, y trabajamos con el vestuario y la sastrería: era muy delgado, casi demacrado, subsistía con martinis y cigarrillos”. El actor, que mide 1,75 m, se metió tan de lleno en su actuación, que dejó de lado todo lo demás. “Duermes unas horas, te levantas y explosiones otra vez. Tenía muchísima energía. Llegué a un límite en el que ya no me preocupaba la comida ni nada”, le dijo a The Guardian, “estaba en un estado de hiper algo. Pero era bueno porque el personaje era así. Nunca comía”.

Te puede interesar: 7 películas con bajo presupuesto que ganaron millones de dólares

Aunque se refirió a sus kilos, el actor no quiso hablar a fondo sobre el tema por dos razones: una, por lo estricto de la dieta, que no reveló cuál era, y dos, porque no quería que los titulares y comentarios sobre el filme se centraran en el aspecto físico, dejando de lado lo actoral. “te vuelves un poco competitivo contigo mismo y no es sano. No lo recomiendo. No quiero que sea un ‘Cillian ha perdido x peso para el personaje’”.