‘Rapidos y Furiosos’: los millonarios sueldos de Vin Diesel, Jason Statham y más

El estreno de Rápidos y Furiosos X puso a los espectadores a hablar nuevamente sobre la ‘familia’ de Dominic Toretto (Vin Diesel) y los retos que deben afrontar. Esta vez se tendrán que enfrentar a un nuevo enemigo, Dante Reyes, tal vez el más poderoso que han tenido. Este filme, que hace parte de la exitosa saga de Rápidos y Furiosos y marca uno de los últimos episodios de la historia marcada por la velocidad y la lealtad, es también uno de los más costosos de este tiempo, pues se dice que su presupuesto es de 300 millones de dólares, que esperan, como en ediciones pasadas, recuperar con creces con la taquilla alrededor del mundo. También se menciona que parte de esta suma, 100 millones, está destinada a los salarios de los actores que participan. Michelle Rodríguez, Letty, la esposa de Toretto cobró 2.5 millones de dólares, John Cena, Jacob, el hermano de Dom, facturó 2 y Brie Larson, una de las figuras nuevas del filme, quien interpreta a Tess, se llevó 1. Conoce los salarios más altos de la película.

Vin Diesel, 'Dominic Toretto', facturó 20 millones de dólares. Fotografía por: Getty Images

Vin Diesel, ‘Toretto’: el que más gana

El protagonista y productor de Rápidos y Furiosos X es quien tiene el salario más alto. Según Variety, el actor californiano cobró 20 millones de dólares, la misma cifra que se echó al bolsillo Joaquin Phoenix con su interpretación en Joker 2.

Se dice que Diesel ganó 2 millones de dólares por Rápido y Furioso, la primera película de la saga, estrenada en 2001. Por Rápidos y Furiosos 9 devengó 20 millones, más un porcentaje de la taquilla recolectada. Vin es uno de los actores mejor pagos de Hollywood, pero no alcanza a Tom Cruise que se hizo a 100 millones por Top Gun: Maverick, ni a Will Smith, que obtuvo 35 por Emancipation o Leonardo DiCaprio, que recibió 30 por Killers of the Flower Moon. Hace dos años, el patrimonio del actor y productor, padre de tres hijos, era de 225 millones de dólares.

Jason Statham, Ian Shaw, aumenta su patrimonio

Esta vez Jason Statham cobró más que en Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, película de 2019, donde obtuvo 13 millones. Ahora, acompañando a Toretto en su aventura contra un nuevo enemigo facturó 15. El actor de 55 años cobró solo 750 mil dólares en 2002 por su trabajo en El transportador. El patrimonio del inglés se calcula en 90 millones, pero en agosto, cuando se estrene Megalodon 2: la fosa, seguramente se incrementará.

Jason Momoa, Dante Reyes, gasta en juguetes caros

Jason Momoa, el actor de Honolulu conocido mundialmente como por su protagónico en Aquaman, se integra por primera vez al elenco, como Dante, hijo de traficante Hernán Reyes, quien buscará tomar venganza por la muerte de su padre y no descansará hasta destruir a Toretto y a su familia. Por este villano, Momoa, de 43 años y un gran fanático de las motocicletas, cobró 5 millones de dólares.