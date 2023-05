‘Rápidos y Furiosos X, esta es la promesa que le hizo Vin Diesel a Paul Walker

El estreno de Rápidos y Furiosos X marca el regreso de Vin Diesel como Toretto, el jefe de su ‘familia’, pero también es la evocación del recuerdo de Paul Walker, el inolvidable Brian O’Conner, ex policía que se unió a Dominic Toretto, se enamoró de su hermana Mía y que con ella y su hijo, tomó otro rumbo. Detrás de cada escena y película de la saga siempre está presente el actor nacido en Glendale, California, quien falleció el 30 de noviembre de 2013 en un accidente automovilístico. Tenía 40 años.

Vin Diesel llamó a su hija Paulina en honor a su amigo. 'Dominic Toretto' entregó en el altar a Meadow, la única descendiente de 'Brian O´Conner'. Fotografía por: Getty Images

¿Cómo era la amistad entre Vin Diesel y Paul Walker?

Vin Diesel y Paul Walker comenzaron su amistad durante el rodaje de The Fast and The Furious, la primera película de la saga, estrenada en 2001, y entre ellos nació un poderoso vínculo, al punto de decir que eran hermanos. Entre los dos actores había risas, complicidad y mucho diálogo. Diesel, en ocasiones agobiado por los detalles de alguna filmación y problemas familiares, siempre contaba con el hombro de Walker, quien lo escuchaba y le daba su opinión, pues solo con él tenía ese nivel de confianza. Fue la única persona durante el rodaje de Rápidos y Furiosos 4 que se enteró que Paloma Jiménez, la pareja de Vin, estaba en trabajo de parto de su primera hija, Hania, y le aconsejó que volara a su lado y cortara el cordón umbilical, pues era una experiencia invaluable. En 2015, ‘Toretto’ escogió el nombre de su tercera hija, Paulina, en su honor y está muy unido a Meadow, la única hija de Paul, de hecho, en octubre del 2021, la entregó en el altar el día de su boda con Louis Thornton- Allen. La joven, que aparece en Rápidos y Furiosos X, estuvo en la premier en Roma y siempre ha sido una más de la familia del amigo de su padre.

En 2009, Walker definió, para Girl. com.au , su relación con Diesel. “Nuestra química es que no tenemos ninguna química. Eso es lo gracioso. Él es de la Costa Este, yo soy de la Costa Oeste. ¿Sabes? Nos respetamos como seres humanos, y eso es todo lo que se necesita. Nos movemos, nos reímos, pero tenemos dos enfoques totalmente diferentes para todo este juego”.

La trágica muerte de Walker, a quien llamaban Pablo, Paul en español, sucedió en Santa Clarita, California, quien por esos días rodaba Rápidos y Furiosos 7. El actor recordó en The Jonathan Ross, ese duro momento. “Perdimos a mi hermano Pablo mientras grabábamos la película siete, fue muy difícil terminarla. Cuando publico una foto en Facebook o hablo de él, la gente me dice que lo supere, pero las relaciones de amistades son muy fuertes. La hermandad es muy real y trasciende la experiencia de hacer la película y pasar 15 años de ser nadie a ser alguien al lado de un hermano, y entonces un día él se va y es una carga muy pesada”. Cuando Walker murió, Cheryl, la mamá de Paul, le dio sus condolencias a Diesel. “Dije ¿lo siento? ¿Eres la madre que perdió a un hijo?...Ella dijo que sí, pero tú perdiste a tu otra mitad”. Días después, el abrumado actor escribió en Facebook, “Siempre te querré, Brian, como el hermano que eras…dentro y fuera de la pantalla”.

¿Qué le prometió Vin Diesel a Paul Walker?

Rápidos y Furiosos X tiene un significado especial en la amistad de Vin Diesel y Paul Walker, pues con ella cumplió la promesa que le hizo a su amigo cuando apenas hacían la primera película. “Recuerdo su sonrisa gigante cuando le dije el plan de hacer 10 películas. Él dijo: ‘¿Qué? Eso es imposible, pero esa noche le prometí que llegaríamos a ese punto. Puede que no signifique nada para nadie más, pero para mí a nivel personal es la promesa que le hice a mi hermano, así que me gustaría, si está en nuestro destino, poder honrar eso”, le reveló a USA Today.