Vin Diesel, de ‘Rápidos y Furiosos’: ella fue la joven modelo que lo enamoró

Vin Diesel no acostumbra a hablar de su vida privada, y prueba de ello es su relación con Paloma Jiménez, su pareja sentimental desde hace 16 años, madre de sus tres hijos Hania, Vincent y Pauline.

El protagonista de Rápidos y Furiosos, cuyo nombre real es Mark Sinclair Vincent, conoció a Paloma Jiménez cuando ella vivía en Los Ángeles, donde comenzó a trabajar en la agencia Two Management, pues deseaba ampliar sus horizontes como modelo. Se sabe que la pareja de ‘Toretto’ nació en Acapulco, estado de Guerrero, México, el 22 de agosto de 1983, y que viajó a Estados Unidos para afianzar su carrera.

Paulina Jiménez, la pareja de Vin Diesel, es mexicana, modelo y tiene 16 años menos que el actor. Fotografía por: Getty Images

Vin Diesel y Paulina Jiménez, un romance ‘secreto’

La pareja, que se lleva 16 años, nunca confirmó su relación, aunque se sabe que comenzó en 2007. Vin Diesel le dio la sorpresa a los medios cuando no solo dio la noticia de su vida amorosa, sino además anunció que el 2 de abril se había convertido en padre, cuando filmaba Rápidos y Furiosos 4. Tiempo después, el actor recordó en una entrevista aquellos días y también el inolvidable consejo que le dio en su momento su ‘hermano’ Paul Walker: “Nunca olvidaré lo que me dijo: ‘Vin, entra en esa habitación del hospital y corta el cordón umbilical. Será el mejor día de tu vida”. En 2010, también en abril, dos años después del nacimiento de Hania Riley Sinclair, vino al mundo Vincent, su segundo hijo. Vin Diesel y Paloma Jiménez, que no se han casado, dieron la bienvenida en 2015 a su tercera hija, Pauline, cuyo nombre es un homenaje a Paul Walker, el gran amigo y colega de Diesel.

¿Desde cuándo quiso Vin Diesel ser padre?

Vin Diesel, que hizo famosa la frase que repite en Rápidos y Furiosos, “lo importante en la vida siempre será la familia”, aplica esta máxima en su vida fuera del set. El actor nacido en Alameda, California, le contó a la revista Parade que comenzó a experimentar deseos de convertirse en padre cuando filmaba Una niñera a prueba de balas, película que se estrenó en 2005, donde interpretó a rudo teniente Shane Wolfe, quien enfrentó la misión más peligrosa de su vida: cuidar a los cinco hijos de Howard Plummer. “Después de eso, tomó un par de años encontrar a la persona adecuada y, con suerte, ser lo suficientemente maduro para ser un gran padre, que es realmente todo lo que quieres hacer”.